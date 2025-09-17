https://ria.ru/20250917/pozdravlenie-2042513970.html
Путин поздравил Моди с 75-летием
Путин поздравил Моди с 75-летием - РИА Новости, 17.09.2025
Путин поздравил Моди с 75-летием
Президент России Владимир Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием во время телефонного разговора. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием во время телефонного разговора."Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с 75-летием. И от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания российскому руководству", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
