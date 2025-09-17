Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Моди с 75-летием
16:04 17.09.2025 (обновлено: 16:13 17.09.2025)
Путин поздравил Моди с 75-летием
Президент России Владимир Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием во время телефонного разговора. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием во время телефонного разговора."Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с 75-летием. И от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания российскому руководству", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием во время телефонного разговора.
"Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с 75-летием. И от него хочу передать самые наилучшие слова и пожелания российскому руководству", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Владимир ПутинНарендра МодиИндияРоссия
 
 
