В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ

В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ

2025-09-17T13:24:00+03:00

в мире

израиль

сша

тель-авив

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Палата представителей США рассматривает законопроект, который позволит осуществлять неограниченные поставки вооружений Израилю через специальный арсенал на его территории, сообщает портал Responsible Statecraft. "В законопроекте о финансировании госдепартамента содержится положение, которое позволит осуществлять неограниченные поставки американского оружия в израильский арсенал в следующем финансовом году", - отмечает издание. Речь идёт о механизме War Reserve Stock for Allies-Israel (WRSA-I), который, как пояснил бывший сотрудник госдепартамента Джош Пол, является "наименее прозрачным способом предоставления оружия Израилю". По данным портала, после 7 октября Тель-Авив активно закупал вооружения из этого арсенала для ударов по сектору Газа. Уточняется, что запросы Израиля может утверждать министр обороны США без уведомления конгресса или Белого дома. Законопроект внесён председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканцем Брайаном Мастом. Как добавляет Responsible Statecraft, расширение программы WRSA-I может усилить давление на американские запасы вооружений, уже истощённые из-за поддержки Израиля и Украины.

