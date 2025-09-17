Рейтинг@Mail.ru
В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/postavki-2042460931.html
В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ
В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ
Палата представителей США рассматривает законопроект, который позволит осуществлять неограниченные поставки вооружений Израилю через специальный арсенал на его... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:24:00+03:00
2025-09-17T13:24:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7679a1cc77c269a167e5a4779836f713.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Палата представителей США рассматривает законопроект, который позволит осуществлять неограниченные поставки вооружений Израилю через специальный арсенал на его территории, сообщает портал Responsible Statecraft. "В законопроекте о финансировании госдепартамента содержится положение, которое позволит осуществлять неограниченные поставки американского оружия в израильский арсенал в следующем финансовом году", - отмечает издание. Речь идёт о механизме War Reserve Stock for Allies-Israel (WRSA-I), который, как пояснил бывший сотрудник госдепартамента Джош Пол, является "наименее прозрачным способом предоставления оружия Израилю". По данным портала, после 7 октября Тель-Авив активно закупал вооружения из этого арсенала для ударов по сектору Газа. Уточняется, что запросы Израиля может утверждать министр обороны США без уведомления конгресса или Белого дома. Законопроект внесён председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканцем Брайаном Мастом. Как добавляет Responsible Statecraft, расширение программы WRSA-I может усилить давление на американские запасы вооружений, уже истощённые из-за поддержки Израиля и Украины.
https://ria.ru/20250915/katar-2042014609.html
https://ria.ru/20250913/izrail-2041600637.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152053/43/1520534397_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c0dbe2bc132a510adb7e6571c3c86357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив
В мире, Израиль, США, Тель-Авив
В США предложили снять ограничения с поставки оружия Израилю, пишут СМИ

Конгресс США рассматривает проект о неограниченных поставках оружия Израилю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Палата представителей США рассматривает законопроект, который позволит осуществлять неограниченные поставки вооружений Израилю через специальный арсенал на его территории, сообщает портал Responsible Statecraft.
"В законопроекте о финансировании госдепартамента содержится положение, которое позволит осуществлять неограниченные поставки американского оружия в израильский арсенал в следующем финансовом году", - отмечает издание.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт рассказал, как удары Израиля по Катару повлияли на отношения с США
15 сентября, 12:59
Речь идёт о механизме War Reserve Stock for Allies-Israel (WRSA-I), который, как пояснил бывший сотрудник госдепартамента Джош Пол, является "наименее прозрачным способом предоставления оружия Израилю". По данным портала, после 7 октября Тель-Авив активно закупал вооружения из этого арсенала для ударов по сектору Газа.
Уточняется, что запросы Израиля может утверждать министр обороны США без уведомления конгресса или Белого дома. Законопроект внесён председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканцем Брайаном Мастом.
Как добавляет Responsible Statecraft, расширение программы WRSA-I может усилить давление на американские запасы вооружений, уже истощённые из-за поддержки Израиля и Украины.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ: Израиль не уведомил США заранее об ударах по лидерам ХАМАС
13 сентября, 07:19
 
В миреИзраильСШАТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала