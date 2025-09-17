https://ria.ru/20250917/posolstvo-2042365086.html

Посольство России на Кубе соболезнует в связи со смертью вице-премьера

МЕХИКО, 17 сен - РИА Новости. Посольство России на Кубе в Telegram-канале выразило глубокие соболезнования в связи со смертью заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса, напомнив о его вкладе в развитие отношений Москвы и Гаваны. "С глубоким прискорбием восприняли весть о кончине выдающегося государственного деятеля Кубы - заместителя премьер-министра Республики Рикардо Кабрисаса. Вся его жизнь была посвящена служению народу и развитию родной страны. Его уход - невосполнимая потеря для Кубы", - говорится в сообщении дипмиссии. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес ранее сообщил, что Кабрисас Руис скончался на 89-м году. Глава государства назвал его "образцовым человеком, посвятившим всю жизнь Революции". Российские дипломаты напомнили, что Кабрисас на протяжении более чем трёх десятилетий являлся сопредседателем межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "На этом высоком посту он внес неоценимый вклад в развитие отношений между нашими странами, свидетельство чему - врученный ему в 2008 году орден Дружбы", - сказано в сообщении посольства.

