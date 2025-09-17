Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"
Путин поручил повысить земские выплаты в приграничье до 2 млн руб
© POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Основное внимание в документе уделено поддержке участников СВО и "земским программам". Ключевые пункты — в материале РИА Новости.
Поддержка участников СВО
Глава государства поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы.
«
"Подготовить <...> и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием <...> системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах России ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам их семей", — указано в документе.
Доклад должны представить до 25 сентября 2025 года, Путин назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и замглавы Минобороны Анну Цивилеву.
В ГД предложили выдавать сертификат на реабилитацию участникам СВО
5 сентября, 04:09
"Земские программы"
По вопросам "земских программ" Путин поручил:
- рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам "земских программ" на приграничных территориях до двух миллионов рублей с 2027 года;
- провести анализ условий предоставления ипотеки на сельских территориях для определения препятствий получения кредитов по льготным программам;
- рассмотреть вопрос об отмене возрастных ограничений для участия в "земских программах";
- предусмотреть в федеральном бюджете на 2026-2028 годы финансирование программы "Земский тренер";
- рассмотреть возможность увеличения регионами размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских программ" с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах;
- упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских программах", а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей;
- организовать мониторинг работы "земских" специалистов, чтобы оценить эффективность программ поддержки.
Также глава государства рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам "земских программ", включая обеспечение их служебным жильем.
Свыше 80 "земских" медработников устроились на работу в Подмосковье
21 августа, 13:57