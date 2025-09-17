https://ria.ru/20250917/porucheniya-2042563546.html

Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"

Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам" - РИА Новости, 18.09.2025

Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"

18.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Основное внимание в документе уделено поддержке участников СВО и "земским программам". Ключевые пункты — в материале РИА Новости.Поддержка участников СВОГлава государства поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы."Подготовить <...> и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием <...> системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах России ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам их семей", — указано в документе.Доклад должны представить до 25 сентября 2025 года, Путин назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и замглавы Минобороны Анну Цивилеву."Земские программы"По вопросам "земских программ" Путин поручил:Также глава государства рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам "земских программ", включая обеспечение их служебным жильем.

