Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам" - РИА Новости, 18.09.2025
18:52 17.09.2025 (обновлено: 00:05 18.09.2025)
Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"
Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Основное внимание в документе уделено поддержке участников СВО и "земским программам". Ключевые пункты — в материале РИА Новости.Поддержка участников СВОГлава государства поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы.&quot;Подготовить &lt;...&gt; и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием &lt;...&gt; системы &quot;Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)&quot; и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах России ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам их семей&quot;, — указано в документе.Доклад должны представить до 25 сентября 2025 года, Путин назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и замглавы Минобороны Анну Цивилеву."Земские программы"По вопросам "земских программ" Путин поручил:Также глава государства рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам "земских программ", включая обеспечение их служебным жильем.
1920
1920
true
Путин дал поручения по поддержке ветеранов СВО и "земским программам"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Основное внимание в документе уделено поддержке участников СВО и "земским программам". Ключевые пункты — в материале РИА Новости.

Поддержка участников СВО

Глава государства поручил разработать порядок предоставления в проактивном режиме социальной поддержки участникам СВО и членам их семей через электронные сервисы.
"Подготовить <...> и представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде с использованием <...> системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в том числе в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме, мер социальной поддержки в субъектах России ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам их семей", — указано в документе.

Доклад должны представить до 25 сентября 2025 года, Путин назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и замглавы Минобороны Анну Цивилеву.
"Земские программы"

По вопросам "земских программ" Путин поручил:
  • рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам "земских программ" на приграничных территориях до двух миллионов рублей с 2027 года;
  • провести анализ условий предоставления ипотеки на сельских территориях для определения препятствий получения кредитов по льготным программам;
  • рассмотреть вопрос об отмене возрастных ограничений для участия в "земских программах";
  • предусмотреть в федеральном бюджете на 2026-2028 годы финансирование программы "Земский тренер";
  • рассмотреть возможность увеличения регионами размеров единовременных компенсационных выплат участникам "земских программ" с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах;
  • упростить процедуры, связанные с оформлением документов и подачей заявок на участие в "земских программах", а также с заключением участниками этих программ трудовых договоров, предусмотрев возможность установления отдельных особенностей участия для специалистов конкретных отраслей;
  • организовать мониторинг работы "земских" специалистов, чтобы оценить эффективность программ поддержки.
Также глава государства рекомендовал региональным властям оказать дополнительную поддержку участникам "земских программ", включая обеспечение их служебным жильем.
