https://ria.ru/20250917/popytki-2042433011.html
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров
Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:10:00+03:00
2025-09-17T12:10:00+03:00
2025-09-17T12:10:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
сергей лавров
киев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну (экс-президента США Джо) Байдена в войну Трампа",- сказал министр. В среду Лавров выступает в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250915/ukraina-2041960800.html
сша
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, киев, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Киев, Евросоюз
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров
Лавров: Киев и ЕС хотят убедить Трампа отказаться от урегулирования на Украине