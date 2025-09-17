Рейтинг@Mail.ru
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров
12:10 17.09.2025
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров
Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:10:00+03:00
2025-09-17T12:10:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну (экс-президента США Джо) Байдена в войну Трампа",- сказал министр. В среду Лавров выступает в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине.
Киев и ЕС хотят сорвать процесс урегулирования, заявил Лавров

Лавров: Киев и ЕС хотят убедить Трампа отказаться от урегулирования на Украине

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну (экс-президента США Джо) Байдена в войну Трампа",- сказал министр.
В среду Лавров выступает в рамках "посольского круглого стала" о ситуации на Украине.
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
15 сентября, 09:12
