ЕК хочет ввести санкции против двух израильских чиновников

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейская комиссия хочет ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, передает издание Politico со ссылкой на заявление главы евродипломатии Кайи Каллас. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений, По словам издания, в среду Каллас раскрыла планы по "снижению уровня торговых отношений с Израилем", а также по введению санкций против высокопоставленных чиновников страны. "Запланированные меры ЕК, которые все еще должны одобрить страны-члены блока, предусматривают введение пошлин на импортируемые товары в объеме 5,8 миллиарда евро, а также санкций в отношении двух несговорчивых членов правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху: министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича", - говорится в публикации Politico. Во вторник Каллас заявила, что Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС. На прошлой неделе фон дер Ляйен сообщила, что намерена предложить странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией в секторе Газа. Совет ЕС ещё должен единогласно утвердить или отклонить это предложение Еврокомиссии. До завершения этой процедуры меры не вступят в силу.
