Рейтинг@Mail.ru
ЕК хочет ввести санкции против двух израильских чиновников - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/politico-2042504487.html
ЕК хочет ввести санкции против двух израильских чиновников
ЕК хочет ввести санкции против двух израильских чиновников - РИА Новости, 17.09.2025
ЕК хочет ввести санкции против двух израильских чиновников
Европейская комиссия хочет ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:28:00+03:00
2025-09-17T15:28:00+03:00
в мире
израиль
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
израильское наступление на город газа
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейская комиссия хочет ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, передает издание Politico со ссылкой на заявление главы евродипломатии Кайи Каллас. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений, По словам издания, в среду Каллас раскрыла планы по "снижению уровня торговых отношений с Израилем", а также по введению санкций против высокопоставленных чиновников страны. "Запланированные меры ЕК, которые все еще должны одобрить страны-члены блока, предусматривают введение пошлин на импортируемые товары в объеме 5,8 миллиарда евро, а также санкций в отношении двух несговорчивых членов правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху: министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича", - говорится в публикации Politico. Во вторник Каллас заявила, что Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС. На прошлой неделе фон дер Ляйен сообщила, что намерена предложить странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией в секторе Газа. Совет ЕС ещё должен единогласно утвердить или отклонить это предложение Еврокомиссии. До завершения этой процедуры меры не вступят в силу.
https://ria.ru/20250915/netanjahu-2042060553.html
https://ria.ru/20250917/izrail-2042352928.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, израильское наступление на город газа, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Израильское наступление на город Газа, Обострение палестино-израильского конфликта
ЕК хочет ввести санкции против двух израильских чиновников

ЕК хочет ввести санкции против министра нацбезопасности и главы минфина Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европейская комиссия хочет ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, передает издание Politico со ссылкой на заявление главы евродипломатии Кайи Каллас.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии заявила, что коллегия еврокомиссаров в среду поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений,
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Нетаньяху предрек Израилю экономическую изоляцию
15 сентября, 16:44
По словам издания, в среду Каллас раскрыла планы по "снижению уровня торговых отношений с Израилем", а также по введению санкций против высокопоставленных чиновников страны.
"Запланированные меры ЕК, которые все еще должны одобрить страны-члены блока, предусматривают введение пошлин на импортируемые товары в объеме 5,8 миллиарда евро, а также санкций в отношении двух несговорчивых членов правительства (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху: министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича", - говорится в публикации Politico.
Во вторник Каллас заявила, что Европейская комиссия предлагает отменить освобождение от таможенных пошлин, которое в рамках соглашения об ассоциации распространяется на 37% израильских товаров, экспортируемых в ЕС.
На прошлой неделе фон дер Ляйен сообщила, что намерена предложить странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров и поселенцев, а также частично приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией в секторе Газа.
Совет ЕС ещё должен единогласно утвердить или отклонить это предложение Еврокомиссии. До завершения этой процедуры меры не вступят в силу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Их борьба: Израиль пытается окончательно решить палестинский вопрос
08:00
 
В миреИзраильКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзИзраильское наступление на город ГазаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала