Авиакомпания Southwind Airlines начнет полеты из Краснодара в Анталью

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Авиакомпания Southwind Airlines со 2 октября начнет полеты в турецкую Анталью из Краснодара, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Полетную программу из Краснодара в Турцию запустит со 2 октября еще один крупный туроператор", - говорится в сообщении ассоциации. По их информации, рейсы Southwind Airlines из Краснодара в Анталью будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. "На этих рейсах блоки мест для своих туристов взял туроператор PEGAS Touristik и может взять еще один крупный игрок. Перелеты доступны как в рамках пакетных туров, так и отдельно", - пишет АТОР. Пока рейсы стоят до 21 ноября. Информация о дальнейшем расписании полетной программы появится позже, заключили в АТОР. В среду впервые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
