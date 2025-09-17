https://ria.ru/20250917/polet-2042594148.html

Авиакомпания Southwind Airlines начнет полеты из Краснодара в Анталью

Авиакомпания Southwind Airlines начнет полеты из Краснодара в Анталью - РИА Новости, 17.09.2025

Авиакомпания Southwind Airlines начнет полеты из Краснодара в Анталью

Авиакомпания Southwind Airlines со 2 октября начнет полеты в турецкую Анталью из Краснодара, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T23:38:00+03:00

2025-09-17T23:38:00+03:00

2025-09-17T23:38:00+03:00

краснодар

россия

анталья (провинция)

андрей никитин (политик)

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042450591_0:123:3294:1976_1920x0_80_0_0_efb639979af08b3fd1f42c94e05dcc49.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Авиакомпания Southwind Airlines со 2 октября начнет полеты в турецкую Анталью из Краснодара, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Полетную программу из Краснодара в Турцию запустит со 2 октября еще один крупный туроператор", - говорится в сообщении ассоциации. По их информации, рейсы Southwind Airlines из Краснодара в Анталью будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. "На этих рейсах блоки мест для своих туристов взял туроператор PEGAS Touristik и может взять еще один крупный игрок. Перелеты доступны как в рамках пакетных туров, так и отдельно", - пишет АТОР. Пока рейсы стоят до 21 ноября. Информация о дальнейшем расписании полетной программы появится позже, заключили в АТОР. В среду впервые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20250917/polet-2042576947.html

https://ria.ru/20250913/azimut-2041640747.html

краснодар

россия

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия, анталья (провинция), андрей никитин (политик), ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, общество