Стало известно время полета первого рейса из Москвы в Краснодар

Стало известно время полета первого рейса из Москвы в Краснодар

2025-09-17T11:11:00+03:00

2025-09-17T11:11:00+03:00

2025-09-17T12:21:00+03:00

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Время полета первого рейса из Москвы в Краснодар после трехлетнего перерыва составило 3 часа 23 минуты, подсчитал корреспондент РИА Новости. Столько времени прошло с того момента, как самолет оторвался от Земли в "Шереметьево" до соприкосновения с ней в Краснодаре. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч. -0-

