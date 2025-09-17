Стало известно время полета первого рейса из Москвы в Краснодар
Время полета первого рейса из Москвы в Краснодар составило 3 часа 23 минуты
Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего в аэропорт Краснодара после возобновления полетов. 17 сентября 2025
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Время полета первого рейса из Москвы в Краснодар после трехлетнего перерыва составило 3 часа 23 минуты, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Столько времени прошло с того момента, как самолет оторвался от Земли в "Шереметьево" до соприкосновения с ней в Краснодаре.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч. -0-