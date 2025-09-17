https://ria.ru/20250917/podmoskove-2042426288.html
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2025
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства –... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:50:00+03:00
2025-09-17T11:50:00+03:00
2025-09-17T11:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
инвестиции
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_e3ac2514ab0b177e12b44ceb92102c93.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 - уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 миллиард рублей. На предприятиях создано 15,7 тысячи рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона. По словам Зиновьевой, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных на данный момент проектов оценивается в 347 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 34 тысяч рабочих мест. Согласно сообщению, проекты направлены на обеспечение технологического суверенитета, например, в таких отраслях промышленности, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.
https://ria.ru/20250910/energoforum-2041037050.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1836_1920x0_80_0_0_97266f159ead2e61675bcc7d2eaddece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), инвестиции, технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инвестиции, Технологии
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
В Подмосковье запустили более 190 проектов технического суверенитета
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 - уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 миллиард рублей. На предприятиях создано 15,7 тысячи рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона.
По словам Зиновьевой, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных на данный момент проектов оценивается в 347 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 34 тысяч рабочих мест.
Согласно сообщению, проекты направлены на обеспечение технологического суверенитета, например, в таких отраслях промышленности, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.