Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 - уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 миллиард рублей. На предприятиях создано 15,7 тысячи рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона. По словам Зиновьевой, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных на данный момент проектов оценивается в 347 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 34 тысяч рабочих мест. Согласно сообщению, проекты направлены на обеспечение технологического суверенитета, например, в таких отраслях промышленности, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.

