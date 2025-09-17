Рейтинг@Mail.ru
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
11:50 17.09.2025
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье - РИА Новости, 17.09.2025
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье
Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства –... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 - уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 миллиард рублей. На предприятиях создано 15,7 тысячи рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона. По словам Зиновьевой, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных на данный момент проектов оценивается в 347 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 34 тысяч рабочих мест. Согласно сообщению, проекты направлены на обеспечение технологического суверенитета, например, в таких отраслях промышленности, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.
Свыше 190 проектов технологического суверенитета реализовано в Подмосковье

В Подмосковье запустили более 190 проектов технического суверенитета

Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 190 проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета, уже реализовано в Подмосковье, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Сегодня в Московской области заявлено более 450 проектов техсуверенитета, из них 192 - уже реализовано. Общий объем инвестиций по реализованным проектам составляет 151 миллиард рублей. На предприятиях создано 15,7 тысячи рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона.
По словам Зиновьевой, суммарный объем инвестиций в реализацию всех заявленных на данный момент проектов оценивается в 347 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 34 тысяч рабочих мест.
Согласно сообщению, проекты направлены на обеспечение технологического суверенитета, например, в таких отраслях промышленности, как машиностроение, химическая и пищевая промышленность, фармацевтика и электроника.
Форум "Решения для нового технологического уклада" прошел в Подмосковье
10 сентября, 18:26
