В Подмосковье арестовали мужчину, избившего и ограбившего знакомую
Житель Подольска, избивший и ограбивший свою знакомую, которой обещал сделать ремонт, заключен под стражу, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Житель Подольска, избивший и ограбивший свою знакомую, которой обещал сделать ремонт, заключен под стражу, сообщает подмосковный главк СК России. "Следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 54-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "в,г" части 2 статьи 127 УК РФ( незаконное лишение свободы с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия) и частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным СК, 24 августа обвиняемый, находясь в квартире знакомой, которой он обещал сделать ремонт, потребовал от женщины отдать имеющиеся у неё деньги. Женщина отказала, и мужчина стал избивать ее трубой, преградив выход из квартиры, а после прижег правое бедро женщины раскаленной частью утюга. Услышав крики потерпевшей, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов. Агрессор попытался скрыться с места преступления, забрав шкатулку с украшениями, но впоследствии был задержан. Обвиняемый ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
