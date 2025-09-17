https://ria.ru/20250917/plakhotnyuk-2042540357.html

В Молдавии заявили о приостановке экстрадиции Плахотнюка из Греции

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии, ссылаясь на каналы Интерпола, сообщила в среду, что минюст Греции приостановил процесс экстрадиции на родину молдавского олигарха Владимира Плахотнюка из Афин без объяснения причин. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила запрос об его экстрадиции. Суд Афин 13 августа одобрил запрос на экстрадицию олигарха в Молдавию. "Сообщаем, что, согласно уведомлению, полученному сегодня по каналам Интерпола, в соответствии с решением министерства юстиции Греческой Республики от 17.09.2025 экстрадиция Владимира Плахотнюка в Республику Молдова приостановлена без указания причин", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генпрокуратуры в соцсети Facebook*. Поясняется, что генпрокуратура будет продолжать следить за развитием событий по данному делу и предоставит дополнительную информацию, как только она станет доступной. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

