https://ria.ru/20250917/peterburg-2042496425.html

В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре

В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 17.09.2025

В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре

Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, в результате пострадали женщина и двое... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T15:12:00+03:00

2025-09-17T15:12:00+03:00

2025-09-17T16:08:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

renault s.a

kia rio

renault clio

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042473667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2343d5299645088af99abe4ac946415f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, в результате пострадали женщина и двое детей, сообщила пресс-служа регионального главка МВД РФ. Авария произошла в среду утром на Пейзажной улице, 2. "Мужчина... управляя автомобилем Kia K5 при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением женщины... после чего совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на тротуаре", – говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали трое пешеходов (женщина, семилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик). Они направлены в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20250815/kazahstan-2035473152.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наезд иномарки на пешеходов в Ленинградской области Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, сообщили в полиции. Пострадали женщина и двое детей, они направлены в больницу в состоянии средней тяжести. Видео публикуют в соцсетях. 2025-09-17T15:12 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault s.a, kia rio, renault clio, санкт-петербург