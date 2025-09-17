Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 17.09.2025
15:12 17.09.2025 (обновлено: 16:08 17.09.2025)
В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, в результате пострадали женщина и двое детей, сообщила пресс-служа регионального главка МВД РФ. Авария произошла в среду утром на Пейзажной улице, 2. "Мужчина... управляя автомобилем Kia K5 при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением женщины... после чего совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на тротуаре", – говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали трое пешеходов (женщина, семилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик). Они направлены в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, в результате пострадали женщина и двое детей, сообщила пресс-служа регионального главка МВД РФ.
Авария произошла в среду утром на Пейзажной улице, 2.
"Мужчина... управляя автомобилем Kia K5 при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением женщины... после чего совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на тротуаре", – говорится в сообщении.
Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали трое пешеходов (женщина, семилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик). Они направлены в больницу в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
