https://ria.ru/20250917/peterburg-2042496425.html
В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре
В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 17.09.2025
В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре
Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, в результате пострадали женщина и двое... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:12:00+03:00
2025-09-17T15:12:00+03:00
2025-09-17T16:08:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
renault s.a
kia rio
renault clio
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042473667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2343d5299645088af99abe4ac946415f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, в результате пострадали женщина и двое детей, сообщила пресс-служа регионального главка МВД РФ. Авария произошла в среду утром на Пейзажной улице, 2. "Мужчина... управляя автомобилем Kia K5 при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением женщины... после чего совершил наезд на трех пешеходов, стоящих на тротуаре", – говорится в сообщении. Как уточняет полиция, в результате ДТП пострадали трое пешеходов (женщина, семилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик). Они направлены в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250815/kazahstan-2035473152.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042473667_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff9a16e4b341207686f29369782e8851.jpg
Наезд иномарки на пешеходов в Ленинградской области
Водитель иномарки, проезжая на красный свет, столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре, сообщили в полиции. Пострадали женщина и двое детей, они направлены в больницу в состоянии средней тяжести. Видео публикуют в соцсетях.
2025-09-17T15:12
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), renault s.a, kia rio, renault clio, санкт-петербург
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Renault S.A, Kia Rio, Renault Clio, Санкт-Петербург
В Петербурге водитель иномарки наехал на пешеходов на тротуаре
В Петербурге водитель иномарки наехал на трех пешеходов