https://ria.ru/20250917/peskov-2042458469.html
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
Восемнадцать пакетов европейских санкций нанесли вред экономике ЕС, Брюссель продолжает эту деструктивную линию, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:14:00+03:00
2025-09-17T13:14:00+03:00
2025-09-17T13:15:00+03:00
россия
брюссель
сша
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемнадцать пакетов европейских санкций нанесли вред экономике ЕС, Брюссель продолжает эту деструктивную линию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. По ее словам, комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику. "Собственно, 18 предыдущих пакетов - не нам судить, другим судить, насколько они были эффективны. И, наверное, если обсуждать тему эффективности этих 18 пакетов, конечно же, невозможно абстрагироваться от того вреда, который эти 18 пакетов нанесли экономики Евросоюза. В данном случае Евросоюз продолжает эту деструктивную линию", - сказал Песков."Что касается оценки угроз, то давайте дождемся формулировок, потом будем их оценивать", - добавил он.
https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042453609.html
https://ria.ru/20250916/sanktsii-2042219862.html
россия
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, сша, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Брюссель, США, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
Песков: 18 пакетов европейских санкций нанесли вред экономике ЕС