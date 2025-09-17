Рейтинг@Mail.ru
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
13:14 17.09.2025 (обновлено: 13:15 17.09.2025)
Европейские санкции нанесли вред экономике ЕС, заявил Песков
россия
брюссель
сша
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемнадцать пакетов европейских санкций нанесли вред экономике ЕС, Брюссель продолжает эту деструктивную линию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. По ее словам, комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику. "Собственно, 18 предыдущих пакетов - не нам судить, другим судить, насколько они были эффективны. И, наверное, если обсуждать тему эффективности этих 18 пакетов, конечно же, невозможно абстрагироваться от того вреда, который эти 18 пакетов нанесли экономики Евросоюза. В данном случае Евросоюз продолжает эту деструктивную линию", - сказал Песков."Что касается оценки угроз, то давайте дождемся формулировок, потом будем их оценивать", - добавил он.
россия
брюссель
сша
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Восемнадцать пакетов европейских санкций нанесли вред экономике ЕС, Брюссель продолжает эту деструктивную линию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. По ее словам, комиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков
13:03
"Собственно, 18 предыдущих пакетов - не нам судить, другим судить, насколько они были эффективны. И, наверное, если обсуждать тему эффективности этих 18 пакетов, конечно же, невозможно абстрагироваться от того вреда, который эти 18 пакетов нанесли экономики Евросоюза. В данном случае Евросоюз продолжает эту деструктивную линию", - сказал Песков.
"Что касается оценки угроз, то давайте дождемся формулировок, потом будем их оценивать", - добавил он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В ГД прокомментировали подготовку ЕС нового пакета санкций против России
Вчера, 14:02
 
