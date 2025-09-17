https://ria.ru/20250917/peskov-2042455791.html

Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков

В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "У президента в графике такого посещения нет", - сказал Песков журналистам.

