Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:06 17.09.2025 (обновлено: 18:24 17.09.2025)
Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "У президента в графике такого посещения нет", - сказал Песков журналистам.
Культура, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У президента в графике такого посещения нет", - сказал Песков журналистам.
Ведущие конкурса Интервидение актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Стали известны ведущие "Интервидения"
КультураДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
