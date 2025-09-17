https://ria.ru/20250917/peskov-2042455791.html
Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков
Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:06:00+03:00
2025-09-17T13:06:00+03:00
2025-09-17T18:24:00+03:00
культура
дмитрий песков
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "У президента в графике такого посещения нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042340037.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, владимир путин
Культура, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Путин не планирует посещать "Интервидение", заявил Песков
Песков: в графике Путина нет посещения конкурса "Интервидение"