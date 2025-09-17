https://ria.ru/20250917/peskov-2042454122.html

Песков ответил на вопрос о новых обменах между Россией и Украиной

Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил... РИА Новости, 17.09.2025

россия

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь об этом идет, но пока вы видите, здесь тоже есть определенная пауза. Вместе с тем это не означает, что эти обмены не могут быть продолжены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

