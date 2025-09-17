https://ria.ru/20250917/peskov-2042452075.html
Путин планирует провести международный телефонный разговор в среду
2025-09-17T12:57:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует в среду провести международный телефонный разговор, Кремль проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас о нем", - сказал Песков журналистам.
