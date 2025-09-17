Рейтинг@Mail.ru
Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
12:15 17.09.2025 (обновлено: 12:57 17.09.2025)
Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров."Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, — реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", — отметил он на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта.Другие высказывания министра:"По сути дела он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу".
Европа беспардонно пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, хотя, учитывая позицию европейцев, делать им там нечего, заявил Лавров.
Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, — реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", — отметил он на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта.

Другие высказывания министра:
  • европейские лидеры, рассуждающие о вводе войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны "пикейным жилетам", изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать;
  • Киев стремится саботировать линию Вашингтона на урегулирование через признание и устранение первопричин конфликта, также Украина и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий:
"По сути дела он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу".

  • украинская сторона отвергает оценки результатов саммита на Аляске, переданные спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом;
  • Москва настаивает на гарантиях безопасности, которые будут соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в ранее принятых международных документах;
  • российские военные никогда не наносили удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре;
  • в то же время ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие гуманитарное право;
  • руководство Всемирной организации все чаще выбирает сторону противников России, таким образом, что оно наносит ущерб авторитету объединения.
