Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров

Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 17.09.2025

Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров

Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров

Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

2025-09-17T12:15:00+03:00

2025-09-17T12:15:00+03:00

2025-09-17T12:57:00+03:00

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров."Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, — реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", — отметил он на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта.Другие высказывания министра:"По сути дела он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу".

Лавров: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего Европа беспардонно пытается отвоевать себе место за столом переговоров по Украине, хотя, учитывая позицию европейцев, делать им там нечего, заявил Лавров. 2025-09-17T12:15 true PT0M34S

Лавров: "ООН выгораживает киевский режим" ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, заявил Лавров. 2025-09-17T12:15 true PT2M09S

