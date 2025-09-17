Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине из-за ее позиции
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, — реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", — отметил он на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта.
Другие высказывания министра:
- европейские лидеры, рассуждающие о вводе войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны "пикейным жилетам", изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать;
- Киев стремится саботировать линию Вашингтона на урегулирование через признание и устранение первопричин конфликта, также Украина и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий:
"По сути дела он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу".
- украинская сторона отвергает оценки результатов саммита на Аляске, переданные спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом;
- Москва настаивает на гарантиях безопасности, которые будут соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в ранее принятых международных документах;
- российские военные никогда не наносили удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре;
- в то же время ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие гуманитарное право;
- руководство Всемирной организации все чаще выбирает сторону противников России, таким образом, что оно наносит ущерб авторитету объединения.