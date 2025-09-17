https://ria.ru/20250917/otnosheniya-2042507708.html
Глава РПЦ рассказал об отношениях мусульман и православных в Казахстане
АСТАНА, 17 сен – РИА Новости. Хорошие отношения между православными и мусульманами поддерживаются в Казахстане, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в Астане с верховным муфтием Казахстана Наурызбаем Таганулы, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась на полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит 16-18 сентября в Астане. "Русская церковь придает очень большое значение развитию и укреплению отношений между православными и мусульманами на территории бывшего Советского Союза, потому что мы столетия жили на одной земле... Добрые и искренние отношения (сложились в Казахстане - ред.) - и не только на уровне духовенства, но и в народе нет проблем в отношениях: рядом живут православные и мусульмане, ходят на праздники друг ко другу. Полагаю, так и должно продолжаться. В этом смысле мы являем очень хороший пример миру, потому что не везде так складываются отношения на межрелигиозном уровне", - сказал патриарх Кирилл и поблагодарил исламское духовенство Казахстана. По его словам, когда люди живут в мире - "это самая сильная дипломатия". "Советского Союза нет, а отношения союзнические между православными и мусульманами продолжаются", - заключил патриарх Кирилл. В свою очередь верховный муфтий приветствовал патриарха Кирилла в Казахстане. "Богом дано, что мы соседи. И наша вера, и ваша Святая нига говорит, что надо быть дружным с соседями - за это будет спрос перед Всевышним. Дай Бог, чтобы мы и далее были друзьями", - сказал муфтий. VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане 16-18 сентября. Как сообщали организаторы, среди участников - духовные лидеры из более чем 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".
АСТАНА, 17 сен – РИА Новости. Хорошие отношения между православными и мусульманами поддерживаются в Казахстане, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в Астане с верховным муфтием Казахстана Наурызбаем Таганулы, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась на полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит 16-18 сентября в Астане.
"Русская церковь придает очень большое значение развитию и укреплению отношений между православными и мусульманами на территории бывшего Советского Союза, потому что мы столетия жили на одной земле... Добрые и искренние отношения (сложились в Казахстане - ред.) - и не только на уровне духовенства, но и в народе нет проблем в отношениях: рядом живут православные и мусульмане, ходят на праздники друг ко другу. Полагаю, так и должно продолжаться. В этом смысле мы являем очень хороший пример миру, потому что не везде так складываются отношения на межрелигиозном уровне", - сказал патриарх Кирилл и поблагодарил исламское духовенство Казахстана.
По его словам, когда люди живут в мире - "это самая сильная дипломатия".
"Советского Союза нет, а отношения союзнические между православными и мусульманами продолжаются", - заключил патриарх Кирилл.
В свою очередь верховный муфтий приветствовал патриарха Кирилла в Казахстане.
"Богом дано, что мы соседи. И наша вера, и ваша Святая нига говорит, что надо быть дружным с соседями - за это будет спрос перед Всевышним. Дай Бог, чтобы мы и далее были друзьями", - сказал муфтий.
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане 16-18 сентября. Как сообщали организаторы, среди участников - духовные лидеры из более чем 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".