Путь к Победе. В Брянске открылась выставка из архива Совинформбюро

2025-09-17T15:35:00+03:00

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Документальная мобильная экспозиция "Освобождение. 1943-1945 гг." открылась в Брянском филиале Президентской академии в преддверии празднования 82-й годовщины освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Выставка является частью проекта "Освобождение. Мир народам" и основана на документах фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Выставку открыл директор Брянского филиала Президентской академии, депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского регионального отделения Российского общества "Знание" Сергей Шачнев. Обращаясь к студентам, он отметил, что одна из главных задач, стоящая перед российским обществом, это сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной войны."Нам необходимо активно противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны, а фотоэкспонаты выставки – это лучшие аргументы в борьбе с такой фальсификацией", – рассказал он.Помимо уникальных фотодокументов Великой Отечественной войны, в экспозицию вошли предметы, найденные поисковыми отрядами на местах сражений на территории Брянского грая, сообщил председатель Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций "Отечество" Александр Соболев."Задача молодого поколения – не растерять память о героическом прошлом своих прадедов, передать ее новым поколениям. А наши экспонаты не позволят предать забвению наше прошлое", – подчеркнул он.Экскурсию по выставке для студентов Президентской академии провела доцент кафедры государственного управления и менеджмента вуза, куратор исторического клуба "Живая память" Ирина Рыженкова. Она рассказала о событиях, запечатленных на фотографиях военных фотокорреспондентов. Знакомство студентов с экспозицией продолжится на занятиях по истории России и в рамках кураторских часов.Материалы выставки стали основой для просветительских занятий, которые молодые лекторы Брянского регионального отделения общества "Знание", студенты 2-4 курсов Брянского филиала Президентской академии провели для учеников гимназии № 5 города Брянска. Ранее молодые лекторы прошли специальную подготовку на занятии Клуба молодых просветителей Брянского филиала Президентской академии.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

