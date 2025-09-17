Премьер Дании рассказала о планах страны приобрести дальнобойное оружие
Фредериксен: Дания планирует приобрести дальнобойное высокоточное оружие
© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Россия будет угрозой для Дании еще многие годы... Мы должны быть точно способны сдержать нападение на Данию и НАТО... Правительство приняло принципиальное решение о том, что Дания впервые создаст военную мощь с дальнобойным высокоточным оружием, которое сможет поражать цели на большом расстоянии и нейтрализовывать снаряды противника, представляющие угрозу", - заявила Фредериксен, фрагмент ее выступления приводит телеканал TV2.
По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, Копенгаген сейчас находится в процессе исторической модернизации датской обороны. Он отметил, что точная сумма, которую планируется потратить на новое оружие, как и конкретный тип вооружения, еще не определены.
"Мы приобретаем дальнобойное высокоточное вооружение для того, чтобы путем сдерживания избежать ситуации, когда оно понадобится. Это требуется НАТО, и это поспособствует достижению того, что Европа сможет защищаться самостоятельно не позднее 2030 года", - заявил Поульсен, его слова приводятся в пресс-релизе министерства обороны.
Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.