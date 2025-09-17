Шор прокомментировал обыски в помещениях оппозиционных молдавских каналов
Шор назвал обыски в помещениях оппозиционных каналов Молдавии произволом
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛидер политического блока "Победа" (Молдавия) Илан Шор
Лидер политического блока "Победа" (Молдавия) Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обыски в помещениях "Первого канала в Молдове" и телеканала Canal5 являются бандитским произволом партии президента Молдавии Майи Санду "Действие и солидарность", заявил РИА Новости лидер оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор.
Во вторник редакции телеканалов "Первый канал в Молдове" и Canal5 сообщили, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии провели обыски в их помещениях и изъяли аппаратуру под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По сообщению редакции телеканала, изъятое оборудование обещано вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что целью действий властей является блокировка работы оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов.
"Обыски в редакциях телеканалов "Первый в Молдове" и "Канал5" — это бандитский произвол режима PAS. Власти уже не стараются придумывать предлоги для своих налетов. Эта шайка может ворваться куда угодно и что угодно забрать, угрожая и шантажируя. Так они пытаются заткнуть рот независимым СМИ, чтобы к выборам оставить только своих карманных прилипал", - сказал Шор.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
