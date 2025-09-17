https://ria.ru/20250917/obstrely-2042364901.html
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.09.2025
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 17.09.2025
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на докучаевском направлении. Всего выпущено четыре единицы боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Согласно информации управления, поступили сведения о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя. В предыдущие сутки был зафиксирован один обстрел.
украина
донецкая народная республика
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
