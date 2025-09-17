https://ria.ru/20250917/oborona-2042588007.html
Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне
Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне - РИА Новости, 17.09.2025
Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает РИА Новости, 17.09.2025
ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает совместный ответ на нападение на одну из этих стран, говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали совместное стратегическое оборонное соглашение, которое является частью усилий двух стран по укреплению безопасности и достижению мира и безопасности в регионе и во всем мире", - отмечается в заявлении, которое цитирует саудовское госагентство новостей SPA. "Соглашение направлено на развитие различных аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление взаимного сдерживания любой агрессии. Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран", - уточняется в документе.
