https://ria.ru/20250917/oborona-2042588007.html

Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне - РИА Новости, 17.09.2025

Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:23:00+03:00

2025-09-17T22:23:00+03:00

2025-09-17T22:23:00+03:00

в мире

саудовская аравия

пакистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150052/18/1500521875_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c6a50a547266351acb87814d0a4de0f6.jpg

ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает совместный ответ на нападение на одну из этих стран, говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали совместное стратегическое оборонное соглашение, которое является частью усилий двух стран по укреплению безопасности и достижению мира и безопасности в регионе и во всем мире", - отмечается в заявлении, которое цитирует саудовское госагентство новостей SPA. "Соглашение направлено на развитие различных аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление взаимного сдерживания любой агрессии. Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20250908/lavrov-2040536328.html

саудовская аравия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия, пакистан