Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне
22:23 17.09.2025
Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне
в мире
саудовская аравия
пакистан
ДОХА, 17 сен - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне, которое предусматривает совместный ответ на нападение на одну из этих стран, говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали совместное стратегическое оборонное соглашение, которое является частью усилий двух стран по укреплению безопасности и достижению мира и безопасности в регионе и во всем мире", - отмечается в заявлении, которое цитирует саудовское госагентство новостей SPA. "Соглашение направлено на развитие различных аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление взаимного сдерживания любой агрессии. Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран", - уточняется в документе.
саудовская аравия
пакистан
в мире, саудовская аравия, пакистан
В мире, Саудовская Аравия, Пакистан
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии отношения Москвы и Эр-Рияда
8 сентября, 20:05
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии отношения Москвы и Эр-Рияда
8 сентября, 20:05
 
