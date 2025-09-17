https://ria.ru/20250917/obekt-2042433747.html
ВС России поразили ж/д объекты, используемые ВСУ
2025-09-17T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сводке министерства.
россия
РИА Новости
Новости
ru-RU
РИА Новости
