Новодевичью набережную отремонтировали в центре Москвы

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт Новодевичьей набережной в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление ряда набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. Завершили работы на Новодевичьей набережной, там выполнили расшивку около 15 тысяч погонных метров швов и пескоструйную очистку более четырех тысяч квадратных метров покрытий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ремонт швов облицовки начинается с очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. "Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Эти мероприятия проводятся на каждой набережной раз в пять лет - они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что для москвичей такие работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и потом передвигают с участка на участок.

