https://ria.ru/20250917/msb-2042340310.html

МСБ приграничья привлечет еще 4 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами

МСБ приграничья привлечет еще 4 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами - РИА Новости, 17.09.2025

МСБ приграничья привлечет еще 4 млрд рублей с "зонтичными" поручительствами

Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей сможет получить дополнительно во втором полугодии 2025 года более 4 миллиардов рублей кредитов... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:00:00+03:00

2025-09-17T09:00:00+03:00

2025-09-17T09:00:00+03:00

твой бизнес

александр исаевич

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей сможет получить дополнительно во втором полугодии 2025 года более 4 миллиардов рублей кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.Специальные лимиты таких поручительств доступны в банках-партнерах - Сбере, Альфа-Банке, МСП Банке, ВТБ и ПСБ."Зонтичный" механизм поручительств Корпорации МСП - один из инструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых в рамках федерального проекта по развитию МСП. Для оказания поддержки предпринимателям приграничных регионов он встроен в разрабатываемую программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Для этого был запущен специальный лимит "зонтичных" поручительств, чтобы бизнес смог привлечь заемное финансирование на развитие своего бизнеса. Лимит поручительств обеспечивается повышенным уровнем покрытия риска, что дополнительно стимулирует банки к кредитованию малого бизнеса. По итогам первого полугодия 4,1 миллиарда рублей приходится на кредиты с господдержкой в виде таких поручительств."Зонтичные" поручительства позволяют предпринимателям получать банковские кредиты при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения. Наш анализ показывает, что у предпринимателей, получивших кредит с господдержкой в виде "зонтичных" поручительств в 2024 году в 2-3 раза быстрее растет доход и занятость", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Высокие показатели прироста привлечения средств при помощи "зонтичных" поручительств отмечены у МСП в сфере информации и связи (в 8,1 раза), сельского хозяйства (в 3,4 раза), научно-технической деятельности (в три раза)."Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250821/msp-2036521391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса