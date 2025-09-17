https://ria.ru/20250917/molniya-2042383795.html
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Константиновке
2025-09-17T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
дзержинск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
ЛУГАНСК, 17 сен – РИА Новости. Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, сообщил РИА Новости оператор с позывным "Косарь". "Работали по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Контстантиновки в Червоном, там они пытались накапливать силы. Уничтожили его "Молнией", - рассказал десантник. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
