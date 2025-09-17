ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Константиновке

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 17.09.2025 (обновлено: 08:04 17.09.2025)
ЛУГАНСК, 17 сен – РИА Новости. Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, сообщил РИА Новости оператор с позывным "Косарь". "Работали по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Контстантиновки в Червоном, там они пытались накапливать силы. Уничтожили его "Молнией", - рассказал десантник. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Российский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 сен – РИА Новости. Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, сообщил РИА Новости оператор с позывным "Косарь".
"Работали по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Контстантиновки в Червоном, там они пытались накапливать силы. Уничтожили его "Молнией", - рассказал десантник.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
