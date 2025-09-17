Рейтинг@Mail.ru
Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042557122.html
Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы
Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 17.09.2025
Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы
Патриотический избирательный блок Молдавии обвинил ЦИК страны в политическом вмешательстве в избирательный процесс после обращения в минюст с просьбой... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:31:00+03:00
2025-09-17T18:31:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
василий тарлев
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок Молдавии обвинил ЦИК страны в политическом вмешательстве в избирательный процесс после обращения в минюст с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Влах заявила ранее в среду, что ЦИК Молдавии обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". "Патриотический избирательный блок (ПИБ) осуждает неправомерное решение Центральной избирательной комиссии, контролируемой ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), против ПИБ. Это решение представляет собой прямое политическое вмешательство в избирательный процесс и явную попытку ограничить право граждан на свободный выбор. Вместо того, чтобы обеспечивать справедливость и беспристрастность, ЦИК становится инструментом давления со стороны власти ПДС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Патриотический избирательный блок заявил также, что обжалует решение ЦИК в суде и использует все законные рычаги для защиты демократического процесса и обеспечения права граждан Молдавии самостоятельно решать, кто их представляет. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250917/moldavija-2042521538.html
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042379909.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Василий Тарлев, Игорь Додон
Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы

Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК в политическом вмешательстве в выборы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок Молдавии обвинил ЦИК страны в политическом вмешательстве в избирательный процесс после обращения в минюст с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы".
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Влах заявила ранее в среду, что ЦИК Молдавии обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы".
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Шор обвинил молдавские власти в агрессивном терроре
16:24
"Патриотический избирательный блок (ПИБ) осуждает неправомерное решение Центральной избирательной комиссии, контролируемой ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), против ПИБ. Это решение представляет собой прямое политическое вмешательство в избирательный процесс и явную попытку ограничить право граждан на свободный выбор. Вместо того, чтобы обеспечивать справедливость и беспристрастность, ЦИК становится инструментом давления со стороны власти ПДС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Патриотический избирательный блок заявил также, что обжалует решение ЦИК в суде и использует все законные рычаги для защиты демократического процесса и обеспечения права граждан Молдавии самостоятельно решать, кто их представляет.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов
06:49
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахВасилий ТарлевИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала