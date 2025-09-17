https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042557122.html

Патриотический блок Молдавии обвинил ЦИК во вмешательстве в выборы

2025-09-17T18:31:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

ирина влах

василий тарлев

игорь додон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок Молдавии обвинил ЦИК страны в политическом вмешательстве в избирательный процесс после обращения в минюст с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Влах заявила ранее в среду, что ЦИК Молдавии обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы". "Патриотический избирательный блок (ПИБ) осуждает неправомерное решение Центральной избирательной комиссии, контролируемой ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), против ПИБ. Это решение представляет собой прямое политическое вмешательство в избирательный процесс и явную попытку ограничить право граждан на свободный выбор. Вместо того, чтобы обеспечивать справедливость и беспристрастность, ЦИК становится инструментом давления со стороны власти ПДС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Патриотический избирательный блок заявил также, что обжалует решение ЦИК в суде и использует все законные рычаги для защиты демократического процесса и обеспечения права граждан Молдавии самостоятельно решать, кто их представляет. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон