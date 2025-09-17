Шор высказался о действиях молдавских властей перед выборами
Шор: правящая партия Молдавии хочет закрыть и запугать всех, до кого дотянется
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пытается удержать власть с помощью арестов и запугивания оппозиции и граждан, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"За 13 дней до выборов террористический режим ПДС намерен закрыть и запугать всех, до кого дотянется. Наших коллег, соратников, в том числе должностных лиц в ряде населенных пунктов, цепные псы Санду из антикоррупционного центра задержали без малейшего повода. ПДС, вы всерьез решили, что сможете удержать власть в стране, обнеся ее колючей проволокой? А на выборы в наручниках людей привезете в автозаках?" - написал Шор в Telegram-канале.
Он уверяет, что все задержанные скоро будут на свободе, адвокаты блока "Победа" работают над исками.
"Я обращаюсь к гражданам Молдавии: 28 сентября голосуйте без страха. Пусть ПДС боится вашего голоса. Мы не дадим сделать тюрьму из нашей страны", - добавил Шор.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.