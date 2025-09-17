https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042530035.html

Шор высказался о действиях молдавских властей перед выборами

Шор высказался о действиях молдавских властей перед выборами - РИА Новости, 17.09.2025

Шор высказался о действиях молдавских властей перед выборами

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пытается удержать власть с помощью арестов и запугивания оппозиции и граждан, заявил лидер... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:50:00+03:00

2025-09-17T16:50:00+03:00

2025-09-17T17:00:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

илан шор

евгения гуцул

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068880_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_7baf598bd6dda27513b8437c994da575.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пытается удержать власть с помощью арестов и запугивания оппозиции и граждан, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "За 13 дней до выборов террористический режим ПДС намерен закрыть и запугать всех, до кого дотянется. Наших коллег, соратников, в том числе должностных лиц в ряде населенных пунктов, цепные псы Санду из антикоррупционного центра задержали без малейшего повода. ПДС, вы всерьез решили, что сможете удержать власть в стране, обнеся ее колючей проволокой? А на выборы в наручниках людей привезете в автозаках?" - написал Шор в Telegram-канале. Он уверяет, что все задержанные скоро будут на свободе, адвокаты блока "Победа" работают над исками. "Я обращаюсь к гражданам Молдавии: 28 сентября голосуйте без страха. Пусть ПДС боится вашего голоса. Мы не дадим сделать тюрьму из нашей страны", - добавил Шор. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042481917.html

https://ria.ru/20250917/gutsul-2042516192.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, парламентские выборы в молдавии