Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования - РИА Новости, 17.09.2025
15:50 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042510771.html
Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования
Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования - РИА Новости, 17.09.2025
Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования
Оппозиционный блок "Победа" требует, чтобы власти Молдавии прекратили незаконное преследование его членов и соратников, сообщила в среду пресс-служба политсилы.
2025-09-17T15:50:00+03:00
2025-09-17T15:50:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
возрождение
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" требует, чтобы власти Молдавии прекратили незаконное преследование его членов и соратников, сообщила в среду пресс-служба политсилы. Ранее в среду глава входящей в блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что у нее прошли обыски. "Блок "Победа" требует немедленно прекратить незаконное преследование наших соратников. Сегодня обыски прошли у лидеров и представителей партий, входящих в блок. Власти врывались и в дома наших активистов, пугали их семьи, в том числе детей", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Представители оппозиции отметили, что "партии "Действие и солидарность" уже все равно, кого превращать в мишень". "Их действия — не просто неправомерны. Они бесчеловечны. За ними нет ни закона, ни справедливости, ни элементарного человеческого достоинства. Страх потерять контроль толкает режим на более грубые и отчаянные шаги. Репрессии и аресты стали их основной стратегией. Майя Санду действительно думает, что за такую власть кто-то будет голосовать по своей воле? Люди выметут ПДС из страны", - отмечено в заявлении. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, возрождение, блок "победа"
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Возрождение, Блок "Победа" , Sputnik Молдова
Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования

Оппозиционный блок "Победа" требует от властей Молдавии прекратить преследования

© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" требует, чтобы власти Молдавии прекратили незаконное преследование его членов и соратников, сообщила в среду пресс-служба политсилы.
Ранее в среду глава входящей в блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что у нее прошли обыски.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Молдавия погибает, заявил экс-президент
09:03
"Блок "Победа" требует немедленно прекратить незаконное преследование наших соратников. Сегодня обыски прошли у лидеров и представителей партий, входящих в блок. Власти врывались и в дома наших активистов, пугали их семьи, в том числе детей", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Представители оппозиции отметили, что "партии "Действие и солидарность" уже все равно, кого превращать в мишень".
"Их действия — не просто неправомерны. Они бесчеловечны. За ними нет ни закона, ни справедливости, ни элементарного человеческого достоинства. Страх потерять контроль толкает режим на более грубые и отчаянные шаги. Репрессии и аресты стали их основной стратегией. Майя Санду действительно думает, что за такую власть кто-то будет голосовать по своей воле? Люди выметут ПДС из страны", - отмечено в заявлении.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Гуцул выразила надежду на конец "диктата лицемеров" в Молдавии
15:17
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Влах обвинила правящую партию Молдавии в реализации преступной стратегии
10:24
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулВозрождениеБлок "Победа"Sputnik Молдова
 
 
