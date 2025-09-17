Молдавская оппозиция потребовала от властей прекратить преследования
Оппозиционный блок "Победа" требует от властей Молдавии прекратить преследования
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" требует, чтобы власти Молдавии прекратили незаконное преследование его членов и соратников, сообщила в среду пресс-служба политсилы.
Ранее в среду глава входящей в блок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что у нее прошли обыски.
"Блок "Победа" требует немедленно прекратить незаконное преследование наших соратников. Сегодня обыски прошли у лидеров и представителей партий, входящих в блок. Власти врывались и в дома наших активистов, пугали их семьи, в том числе детей", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Представители оппозиции отметили, что "партии "Действие и солидарность" уже все равно, кого превращать в мишень".
"Их действия — не просто неправомерны. Они бесчеловечны. За ними нет ни закона, ни справедливости, ни элементарного человеческого достоинства. Страх потерять контроль толкает режим на более грубые и отчаянные шаги. Репрессии и аресты стали их основной стратегией. Майя Санду действительно думает, что за такую власть кто-то будет голосовать по своей воле? Люди выметут ПДС из страны", - отмечено в заявлении.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.