Шор заявил об отсутствии реакции Европы на действия Санду против СМИ 17.09.2025
14:33 17.09.2025
Шор заявил об отсутствии реакции Европы на действия Санду против СМИ
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
илан шор
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор, комментируя РИА Новости обыски в офисах оппозиционных телеканалов, заявил об отсутствии реакции Европы на действия президента Майи Санду против свободы слова в республике. Во вторник редакции телеканала "Первый канал в Молдове" и телеканала Canal5 сообщили, что сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в их помещениях и изъяли аппаратуру под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По сообщению редакции телеканала, изъятое оборудование обещано вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что целью действий властей является блокировка работы оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов. "Странно другое: такие вопиющие преступления против демократии и свободы слова Европа не замечает в упор. Впрочем, еврохозяева Санду промолчат, даже если этот озверевший режим устроит публичную казнь на центральной площади Кишинева. Им все равно, каким путем удерживать власть в своей колонии. Ведь в колониях им демократия не нужна", - сказал Шор РИА Новости. По мнению политика, президент Санду знает, что на оппозиционных телеканалах ее "бездарную работу не похвалят и сказки про евроинтеграцию не расскажут". "Знает, что жители Молдовы их смотрят с интересом. И ей это не нравится. Поэтому она нашла простой выход — взять и отключить. PAS (партия "Действие и солидарность") понимает, что все их обещания о "европейском будущем" уже не сработают. Поэтому им нужны только СМИ, которые гонят проевропейскую дичь и кланяются господам из Бухареста и Брюсселя", - добавил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор, комментируя РИА Новости обыски в офисах оппозиционных телеканалов, заявил об отсутствии реакции Европы на действия президента Майи Санду против свободы слова в республике.
Во вторник редакции телеканала "Первый канал в Молдове" и телеканала Canal5 сообщили, что сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в их помещениях и изъяли аппаратуру под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По сообщению редакции телеканала, изъятое оборудование обещано вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что целью действий властей является блокировка работы оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов.
"Странно другое: такие вопиющие преступления против демократии и свободы слова Европа не замечает в упор. Впрочем, еврохозяева Санду промолчат, даже если этот озверевший режим устроит публичную казнь на центральной площади Кишинева. Им все равно, каким путем удерживать власть в своей колонии. Ведь в колониях им демократия не нужна", - сказал Шор РИА Новости.
По мнению политика, президент Санду знает, что на оппозиционных телеканалах ее "бездарную работу не похвалят и сказки про евроинтеграцию не расскажут".
"Знает, что жители Молдовы их смотрят с интересом. И ей это не нравится. Поэтому она нашла простой выход — взять и отключить. PAS (партия "Действие и солидарность") понимает, что все их обещания о "европейском будущем" уже не сработают. Поэтому им нужны только СМИ, которые гонят проевропейскую дичь и кланяются господам из Бухареста и Брюсселя", - добавил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
