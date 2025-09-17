Рейтинг@Mail.ru
Молдавия погибает, заявил экс-президент - РИА Новости, 17.09.2025
09:03 17.09.2025
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Молдавия погибает, потому что 35% населения вынуждены жить в нищете из-за того, что власти последние четыре года грабили своих граждан, заявил РИА Новости экс-президент страны, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября. "Молдова, по сути дела, погибает, погибает народ. Численность населения катастрофически уменьшается. Самое главное достижение власти - это расширение кладбищ по всей стране, разрушение населенных пунктов, доведение до нищеты 35% населения страны; 35% из всех 100% населения страны живут на уровне нищеты - вот что такое нынешняя власть", - заявил Воронин. По его словам, власти перед парламентскими выборами использует различные способы, чтобы подкупить народ. "Нынешняя власть четыре года бездельничала, четыре года грабила народ различными способами, а сейчас перешла к форме подачек. Подачек для детей, которые идут в школу, подачек для пенсионеров, подачек для инвалидов, подачек для участников тех или иных каких-то операций, подачек для больных. То есть подкупают народ копейками, чтобы потом у них же тырить миллионы, миллиарды. Вот в каких условиях проходит нынешняя избирательная кампания", - отметил Воронин. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавия погибает, заявил экс-президент

Экс-президент Воронин: 35% населения Молдавии живут в нищете из-за краж властей

© SputnikВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik
Владимир Воронин. Архивное фото
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению страны в НАТО
8 сентября, 13:55
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
