Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов
Воронин заявил, что власти Молдавии могут фальсифицировать выборы 28 способами
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии могут использовать много различных способов для фальсификации парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября.
"У этих, что еще считают себя во власти (партии "Действие и солидарность" - ред.), есть очень много способов фальсификации. Люди, которые работают в Центризбиркоме, об этих способах знают, но они подкаблучники, подвластны этим деятелям, которые называют себя властью, они будут делать все, что им укажут. На предыдущих выборах … мы насчитали 28 способов фальсификации", - заявил Воронин.
По его словам, представители ПДС не встречаются с избирателями, потому что им нечего сказать, они не выполнили обещания, которые давали четыре года назад. Экс-президент отмечает, что страна оказалась в гораздо более худшем положении, чем 4, 8 или 16 лет назад.
"Поэтому единственный способ спасти положение дел (для власти - ред.) - это подкуп избирателей и фальсификации. Подкуп избирателей делается не только наличными леями, это и обман избирателей с предвыборной программой, это и гарантии, это и обещания, и всякие сказки, которые они употребляют во время предвыборной кампании. Это тоже подкуп, часть подкупа, и многие поддаются, к сожалению", - пояснил Воронин.
Он также допускает, что часть избирателей получает деньги за свои голоса прямо в день выборов. Полицейские закрывают глаза на подобные преступления, поскольку, по словам Воронина, руководство полиции боится потери власти и поддержки со стороны руководства страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.