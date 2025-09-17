Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042379909.html
Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов
Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов - РИА Новости, 17.09.2025
Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов
Власти Молдавии могут использовать много различных способов для фальсификации парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T06:49:00+03:00
2025-09-17T06:49:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
владимир воронин
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии могут использовать много различных способов для фальсификации парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября. "У этих, что еще считают себя во власти (партии "Действие и солидарность" - ред.), есть очень много способов фальсификации. Люди, которые работают в Центризбиркоме, об этих способах знают, но они подкаблучники, подвластны этим деятелям, которые называют себя властью, они будут делать все, что им укажут. На предыдущих выборах … мы насчитали 28 способов фальсификации", - заявил Воронин. По его словам, представители ПДС не встречаются с избирателями, потому что им нечего сказать, они не выполнили обещания, которые давали четыре года назад. Экс-президент отмечает, что страна оказалась в гораздо более худшем положении, чем 4, 8 или 16 лет назад. "Поэтому единственный способ спасти положение дел (для власти - ред.) - это подкуп избирателей и фальсификации. Подкуп избирателей делается не только наличными леями, это и обман избирателей с предвыборной программой, это и гарантии, это и обещания, и всякие сказки, которые они употребляют во время предвыборной кампании. Это тоже подкуп, часть подкупа, и многие поддаются, к сожалению", - пояснил Воронин. Он также допускает, что часть избирателей получает деньги за свои голоса прямо в день выборов. Полицейские закрывают глаза на подобные преступления, поскольку, по словам Воронина, руководство полиции боится потери власти и поддержки со стороны руководства страны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250917/eks-prezident-2042376702.html
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024067560.html
https://ria.ru/20250916/dodon-2042221221.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов

Воронин заявил, что власти Молдавии могут фальсифицировать выборы 28 способами

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии могут использовать много различных способов для фальсификации парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Экс-президент Молдавии призвал вернуть Конституцию 2000 года
05:38
"У этих, что еще считают себя во власти (партии "Действие и солидарность" - ред.), есть очень много способов фальсификации. Люди, которые работают в Центризбиркоме, об этих способах знают, но они подкаблучники, подвластны этим деятелям, которые называют себя властью, они будут делать все, что им укажут. На предыдущих выборах … мы насчитали 28 способов фальсификации", - заявил Воронин.
По его словам, представители ПДС не встречаются с избирателями, потому что им нечего сказать, они не выполнили обещания, которые давали четыре года назад. Экс-президент отмечает, что страна оказалась в гораздо более худшем положении, чем 4, 8 или 16 лет назад.
"Поэтому единственный способ спасти положение дел (для власти - ред.) - это подкуп избирателей и фальсификации. Подкуп избирателей делается не только наличными леями, это и обман избирателей с предвыборной программой, это и гарантии, это и обещания, и всякие сказки, которые они употребляют во время предвыборной кампании. Это тоже подкуп, часть подкупа, и многие поддаются, к сожалению", - пояснил Воронин.
Он также допускает, что часть избирателей получает деньги за свои голоса прямо в день выборов. Полицейские закрывают глаза на подобные преступления, поскольку, по словам Воронина, руководство полиции боится потери власти и поддержки со стороны руководства страны.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Выборы в Молдавии заранее скомпрометированы, считает эксперт
20 июня, 00:02
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Власти Молдавии после выборов атакуют оппозиционеров, заявил Додон
Вчера, 14:09
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала