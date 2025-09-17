https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042379909.html

Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов

Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов - РИА Новости, 17.09.2025

Экс-президент Молдавии рассказал о способах фальсификации выборов

Власти Молдавии могут использовать много различных способов для фальсификации парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T06:49:00+03:00

2025-09-17T06:49:00+03:00

2025-09-17T06:49:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

владимир воронин

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти Молдавии могут использовать много различных способов для фальсификации парламентских выборов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов запланировано в Молдавии на 28 сентября. "У этих, что еще считают себя во власти (партии "Действие и солидарность" - ред.), есть очень много способов фальсификации. Люди, которые работают в Центризбиркоме, об этих способах знают, но они подкаблучники, подвластны этим деятелям, которые называют себя властью, они будут делать все, что им укажут. На предыдущих выборах … мы насчитали 28 способов фальсификации", - заявил Воронин. По его словам, представители ПДС не встречаются с избирателями, потому что им нечего сказать, они не выполнили обещания, которые давали четыре года назад. Экс-президент отмечает, что страна оказалась в гораздо более худшем положении, чем 4, 8 или 16 лет назад. "Поэтому единственный способ спасти положение дел (для власти - ред.) - это подкуп избирателей и фальсификации. Подкуп избирателей делается не только наличными леями, это и обман избирателей с предвыборной программой, это и гарантии, это и обещания, и всякие сказки, которые они употребляют во время предвыборной кампании. Это тоже подкуп, часть подкупа, и многие поддаются, к сожалению", - пояснил Воронин. Он также допускает, что часть избирателей получает деньги за свои голоса прямо в день выборов. Полицейские закрывают глаза на подобные преступления, поскольку, по словам Воронина, руководство полиции боится потери власти и поддержки со стороны руководства страны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250917/eks-prezident-2042376702.html

https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024067560.html

https://ria.ru/20250916/dodon-2042221221.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии