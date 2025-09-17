Рейтинг@Mail.ru
Комитет "Победа" обвинил молдавские власти в произволе - РИА Новости, 17.09.2025
16:27 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moldavija-2042522747.html
Комитет "Победа" обвинил молдавские власти в произволе
Власти в Молдавии занимаются произволом, закрывая оппозиционные СМИ, которые пытаются бороться с дезинформацией, заявил глава координационного комитета "Победа" РИА Новости, 17.09.2025
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Власти в Молдавии занимаются произволом, закрывая оппозиционные СМИ, которые пытаются бороться с дезинформацией, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Во вторник редакции телеканала "Первый канал в Молдове" и телеканала Canal5 сообщили, что сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в их помещениях и изъяли аппаратуру под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег. По сообщению редакции телеканала, изъятое оборудование обещано вернуть не ранее 29 сентября, то есть после завершения избирательной кампании. В редакции считают, что целью действий властей является блокировка работы оппозиционных СМИ в преддверии парламентских выборов. "Действия власти в отношении оппозиционных интернет-каналов - чистый произвол. Зачистив телевизионную сеть и выдавив их в интернет, режим и там не оставил в покое тех, кто ещё продолжает борьбу с властной дезинформацией", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность, что журналисты все равно смогут пробиться в эфир, поскольку властям Молдавии "вряд ли удастся отменить интернет". "И даже в этом случае арсенал средств информационного сопротивления продолжает оставаться довольно широким. Вплоть до листовок и подпольных типографий. Недоумки из партии "Действие и солидарность" вряд ли слышали про газету "Искра", издававшуюся в начале минувшего века в ещё более сложных условиях в Кишиневе", - добавил Петрович. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Шор обвинил Санду в возрождении фашизма в Молдавии
14 сентября, 18:41
 
