Шор обвинил молдавские власти в агрессивном терроре - РИА Новости, 17.09.2025
16:24 17.09.2025
Шор обвинил молдавские власти в агрессивном терроре
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Террор властей Молдавии против оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов становится всё агрессивнее, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Ранее в среду глава входящей в блок "Победа" партии "Возрождение" заявила, что у нее прошли обыски. "Чем ближе выборы, тем агрессивнее политический террор. Сегодня пасовская чума (PAS, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" - ред.) ворвалась к нашим соратникам, лидерам и представителям партий, входящих в блок "Победа". Полицейские перевернули вверх дном их дома — на глазах родных, детей. Такие налеты на наших сторонников идут по всей стране", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что накануне обыскам подверглись и представители оппозиционных СМИ, которых лишили аппаратуры. "Люди, которые чувствуют за собой силу и власть, не ведут себя как психопаты. Так ведут себя те, кто дошел до крайней степени отчаяния и страха. ПДС, вам скоро крышка. Но не паникуйте: судить вас будут не по бандитским понятиям (хоть вы этого и заслужили), а по закону", - заявил Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Террор властей Молдавии против оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов становится всё агрессивнее, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в среду глава входящей в блок "Победа" партии "Возрождение" заявила, что у нее прошли обыски.
"Чем ближе выборы, тем агрессивнее политический террор. Сегодня пасовская чума (PAS, правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" - ред.) ворвалась к нашим соратникам, лидерам и представителям партий, входящих в блок "Победа". Полицейские перевернули вверх дном их дома — на глазах родных, детей. Такие налеты на наших сторонников идут по всей стране", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что накануне обыскам подверглись и представители оппозиционных СМИ, которых лишили аппаратуры. "Люди, которые чувствуют за собой силу и власть, не ведут себя как психопаты. Так ведут себя те, кто дошел до крайней степени отчаяния и страха. ПДС, вам скоро крышка. Но не паникуйте: судить вас будут не по бандитским понятиям (хоть вы этого и заслужили), а по закону", - заявил Шор.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
