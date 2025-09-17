https://ria.ru/20250917/moldavija-2042370204.html

Экс-президент Молдавии предупредил о риске протестов из-за нищеты

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. После парламентских выборов в Молдавии могут начаться протестные акции против молдавских властей, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин."Что касается протестных акций, они возможны, и будут… Я согласен, что могут быть серьезные последствия, более масштабные, чем Додон говорит, потому что людям больше терпеть некуда. От этой нищеты, от этой бедности, от этой безысходности, от этой безработицы, от этого отсутствия любой перспективы развития страны, территории, человека, семьи, люди способны выйти не только на демонстрации, люди могут выйти на такие протесты, которые ни я, ни Додон не можем предположить", — сказал Воронин.Он сомневается, что масштабные протесты начнутся сразу 29 сентября, потому что оппозиции понадобится несколько дней для анализа результатов и проверки копий протоколов от наблюдателей со всех избирательных участков."Еще хуже, если это (протесты. — Прим. ред.) будет происходить не под руководством партий, блоков, а стихийно. А людей доведут до того, что они бросят все, возьмут вилы в руки и пойдут крушить все, что осталось от так называемой власти, демократической, "идущей" по европейскому пути", — заключил собеседник агентства. Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

