Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики
11:34 17.09.2025 (обновлено: 11:57 17.09.2025)
Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов РФ, а также способствует росту экономики страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Сильная и суверенная авиация без сомнений имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, а также способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом, есть очень много городов, вы сами прекрасно знаете, куда можно добраться только авиационным рейсом", - сказал Мишустин на встрече.
михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика
Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Экономика
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи
© РИА Новости / Александр Миридонов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов РФ, а также способствует росту экономики страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.
"Сильная и суверенная авиация без сомнений имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, а также способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом, есть очень много городов, вы сами прекрасно знаете, куда можно добраться только авиационным рейсом", - сказал Мишустин на встрече.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 17 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Мишустин призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России
