Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики
Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики - РИА Новости, 17.09.2025
Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики
17.09.2025
2025-09-17T11:34:00+03:00
2025-09-17T11:34:00+03:00
2025-09-17T11:57:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов РФ, а также способствует росту экономики страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Сильная и суверенная авиация без сомнений имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, а также способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом, есть очень много городов, вы сами прекрасно знаете, куда можно добраться только авиационным рейсом", - сказал Мишустин на встрече.
Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики
