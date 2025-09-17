https://ria.ru/20250917/mishustin-2042422470.html

Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики

Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики - РИА Новости, 17.09.2025

Мишустин: сильная и суверенная авиация способствует росту экономики

Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов РФ, а также способствует росту экономики страны, сообщил премьер-министр РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:34:00+03:00

2025-09-17T11:34:00+03:00

2025-09-17T11:57:00+03:00

михаил мишустин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042416672_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_6ef3cc4ad6262967ae1138f3d62d0444.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов РФ, а также способствует росту экономики страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Сильная и суверенная авиация без сомнений имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, а также способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом, есть очень много городов, вы сами прекрасно знаете, куда можно добраться только авиационным рейсом", - сказал Мишустин на встрече.

https://ria.ru/20250917/mishustin-2042412091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика