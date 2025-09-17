https://ria.ru/20250917/mishustin-2042409644.html

Авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, заявил Мишустин

Авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, заявил Мишустин - РИА Новости, 17.09.2025

Авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, заявил Мишустин

Российская авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, несмотря на давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:46:00+03:00

2025-09-17T10:46:00+03:00

2025-09-17T11:18:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

михаил мишустин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042416672_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_6ef3cc4ad6262967ae1138f3d62d0444.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, несмотря на давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Воздушный транспорт, несмотря на очень непростые текущие вызовы, продолжает показывать достойные результаты. И конечно, я рассчитываю, что все задачи, которые перед вами ставит президент, правительство Российской Федерации, отрасль выполнит", - сказал Мишустин на встрече.

https://ria.ru/20250917/mishustin-2042408898.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), михаил мишустин, россия, экономика