Авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, заявил Мишустин
2025-09-17T10:46:00+03:00
2025-09-17T10:46:00+03:00
2025-09-17T11:18:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
михаил мишустин
россия
экономика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, несмотря на давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. "Воздушный транспорт, несмотря на очень непростые текущие вызовы, продолжает показывать достойные результаты. И конечно, я рассчитываю, что все задачи, которые перед вами ставит президент, правительство Российской Федерации, отрасль выполнит", - сказал Мишустин на встрече.
россия
2025
