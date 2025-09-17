https://ria.ru/20250917/mishustin-2042408898.html
Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года
Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года - РИА Новости, 17.09.2025
Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года
Семьдесят пять аэропортов России будут приведены в порядок и построены до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:45:00+03:00
2025-09-17T10:45:00+03:00
2025-09-17T11:18:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
экономика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семьдесят пять аэропортов России будут приведены в порядок и построены до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "У нас есть цель до 2030 года 75 аэропортов привести в порядок, построить новых. Это поручение президента, которое стоит на особом контроле", - сказал Мишустин.
россия
Новости
Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года
