Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года - РИА Новости, 17.09.2025
10:45 17.09.2025 (обновлено: 11:18 17.09.2025)
Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок до 2030 года
россия
михаил мишустин
общество
экономика
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семьдесят пять аэропортов России будут приведены в порядок и построены до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "У нас есть цель до 2030 года 75 аэропортов привести в порядок, построить новых. Это поручение президента, которое стоит на особом контроле", - сказал Мишустин.
россия, михаил мишустин, общество, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Экономика
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 17 сентября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 17 сентября 2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семьдесят пять аэропортов России будут приведены в порядок и построены до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.
"У нас есть цель до 2030 года 75 аэропортов привести в порядок, построить новых. Это поручение президента, которое стоит на особом контроле", - сказал Мишустин.
РоссияМихаил МишустинОбществоЭкономика
 
 
