Мишустин оценил работу отрасли авиаперевозок - РИА Новости, 17.09.2025
10:38 17.09.2025 (обновлено: 11:18 17.09.2025)
Мишустин оценил работу отрасли авиаперевозок
Отрасль авиаперевозок в РФ функционирует стабильно и успешно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ функционирует стабильно и успешно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "Как подчеркивал президент, отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно", - сказал Мишустин на встрече. -0-
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ функционирует стабильно и успешно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.
"Как подчеркивал президент, отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно", - сказал Мишустин на встрече. -0-
