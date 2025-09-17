https://ria.ru/20250917/mishustin-2042407089.html
Мишустин оценил работу отрасли авиаперевозок
Отрасль авиаперевозок в РФ функционирует стабильно и успешно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Отрасль авиаперевозок в РФ функционирует стабильно и успешно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "Как подчеркивал президент, отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно", - сказал Мишустин на встрече. -0-
