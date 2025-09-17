Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе по повышению безопасности полетов - РИА Новости, 17.09.2025
10:34 17.09.2025 (обновлено: 11:18 17.09.2025)
Мишустин рассказал о работе по повышению безопасности полетов
В России идет большая работа по повышению безопасности полетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России идет большая работа по повышению безопасности полетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в полтора раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить. Причем надо повысить безопасность полетов, и ведется для этого большая работа", — сказал он на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.Как подчеркнул Мишустин, речь идет в том числе о реконструкции и модернизации инфраструктуры, до 2030 года в порядок приведут 75 аэропортов.Глава правительства отметил, что авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, несмотря на давление. Эта сфера имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов, способствует росту экономики.По его словам, качественная работа национальной системы управления воздушным движением важна для развития авиации.Мишустин также призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России.
россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПремьер Михаил Мишустин и глава Росавиации Дмитрий Ядров
Премьер Михаил Мишустин и глава Росавиации Дмитрий Ядров - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Премьер Михаил Мишустин и глава Росавиации Дмитрий Ядров
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России идет большая работа по повышению безопасности полетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в полтора раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить. Причем надо повысить безопасность полетов, и ведется для этого большая работа", — сказал он на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.
Как подчеркнул Мишустин, речь идет в том числе о реконструкции и модернизации инфраструктуры, до 2030 года в порядок приведут 75 аэропортов.
Глава правительства отметил, что авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, несмотря на давление. Эта сфера имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов, способствует росту экономики.
По его словам, качественная работа национальной системы управления воздушным движением важна для развития авиации.
Мишустин также призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России.
Россия Михаил Мишустин Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
