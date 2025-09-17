https://ria.ru/20250917/mishustin-2042405465.html

Мишустин рассказал о работе по повышению безопасности полетов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России идет большая работа по повышению безопасности полетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в полтора раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить. Причем надо повысить безопасность полетов, и ведется для этого большая работа", — сказал он на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.Как подчеркнул Мишустин, речь идет в том числе о реконструкции и модернизации инфраструктуры, до 2030 года в порядок приведут 75 аэропортов.Глава правительства отметил, что авиаотрасль продолжает показывать достойный результат, несмотря на давление. Эта сфера имеет ключевое значение в обеспечении связанности регионов, способствует росту экономики.По его словам, качественная работа национальной системы управления воздушным движением важна для развития авиации.Мишустин также призвал расширять маршрутную сеть авиаперелетов по России.

