https://ria.ru/20250917/minnikhanov-2042463110.html

Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ

Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ - РИА Новости, 17.09.2025

Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ

Половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана к 2030 году будет использовать искусственный интеллект и умные устройства, заявил глава республики РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T13:32:00+03:00

2025-09-17T13:32:00+03:00

2025-09-17T13:32:00+03:00

республика татарстан

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026102_0:108:2896:1737_1920x0_80_0_0_1bac3a76e7a80731eaa560deb74f3432.jpg

КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана к 2030 году будет использовать искусственный интеллект и умные устройства, заявил глава республики Рустам Минниханов. "К 2030 году мы планируем, что половина предприятий в ключевых отраслях перейдет к использованию искусственного интеллекта и умных устройств", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума Kazan Digital Week. Минниханов отметил, что сегодня технологии искусственного интеллекта успешно применяются промышленными предприятиями республики. В частности, компания "Татнефть" успешно внедряет проект "Интеллектуальное месторождение", который охватывает более 30 тысяч нефтяных скважин. Это позволяет снизить время простоя оборудования на 12% и увеличить эффективность добычи нефти на 7%. Автомобильная компания "Камаз" использует технологии машинного зрения и искусственного интеллекта при создании автономных грузовиков: беспилотные магистральные тягачи курсируют по трассе М-11 с июня 2023 года, в апреле текущего года движение автономных машин запущено по Центральной кольцевой автомобильной дороге. В сельском хозяйстве, по информации Минниханова, искусственный интеллект внедряется в животноводстве и птицеводстве. Благодаря этому увеличивается производительность на 10% и снижается заболеваемость животных на 70%. Международный форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана 17-19 сентября. Он привлек более 20 тысяч участников, представлено 76 стран. Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.

https://ria.ru/20250917/minnikhanov-2042459641.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), искусственный интеллект (ии)