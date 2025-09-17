https://ria.ru/20250917/minnikhanov-2042463110.html
Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ
Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ - РИА Новости, 17.09.2025
Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ
Половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана к 2030 году будет использовать искусственный интеллект и умные устройства, заявил глава республики РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:32:00+03:00
2025-09-17T13:32:00+03:00
2025-09-17T13:32:00+03:00
республика татарстан
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026102_0:108:2896:1737_1920x0_80_0_0_1bac3a76e7a80731eaa560deb74f3432.jpg
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана к 2030 году будет использовать искусственный интеллект и умные устройства, заявил глава республики Рустам Минниханов. "К 2030 году мы планируем, что половина предприятий в ключевых отраслях перейдет к использованию искусственного интеллекта и умных устройств", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума Kazan Digital Week. Минниханов отметил, что сегодня технологии искусственного интеллекта успешно применяются промышленными предприятиями республики. В частности, компания "Татнефть" успешно внедряет проект "Интеллектуальное месторождение", который охватывает более 30 тысяч нефтяных скважин. Это позволяет снизить время простоя оборудования на 12% и увеличить эффективность добычи нефти на 7%. Автомобильная компания "Камаз" использует технологии машинного зрения и искусственного интеллекта при создании автономных грузовиков: беспилотные магистральные тягачи курсируют по трассе М-11 с июня 2023 года, в апреле текущего года движение автономных машин запущено по Центральной кольцевой автомобильной дороге. В сельском хозяйстве, по информации Минниханова, искусственный интеллект внедряется в животноводстве и птицеводстве. Благодаря этому увеличивается производительность на 10% и снижается заболеваемость животных на 70%. Международный форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана 17-19 сентября. Он привлек более 20 тысяч участников, представлено 76 стран. Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.
https://ria.ru/20250917/minnikhanov-2042459641.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026102_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7a7dbe589e5da1d6cd40050d0b25aa23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), искусственный интеллект (ии)
Республика Татарстан, Россия, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Искусственный интеллект (ИИ)
Половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ
Минниханов: половина предприятий Татарстана к 2030 году будет использовать ИИ
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана к 2030 году будет использовать искусственный интеллект и умные устройства, заявил глава республики Рустам Минниханов.
"К 2030 году мы планируем, что половина предприятий в ключевых отраслях перейдет к использованию искусственного интеллекта и умных устройств", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума Kazan Digital Week.
Минниханов отметил, что сегодня технологии искусственного интеллекта успешно применяются промышленными предприятиями республики. В частности, компания "Татнефть" успешно внедряет проект "Интеллектуальное месторождение", который охватывает более 30 тысяч нефтяных скважин. Это позволяет снизить время простоя оборудования на 12% и увеличить эффективность добычи нефти на 7%.
Автомобильная компания "Камаз" использует технологии машинного зрения и искусственного интеллекта при создании автономных грузовиков: беспилотные магистральные тягачи курсируют по трассе М-11 с июня 2023 года, в апреле текущего года движение автономных машин запущено по Центральной кольцевой автомобильной дороге.
В сельском хозяйстве, по информации Минниханова, искусственный интеллект внедряется в животноводстве и птицеводстве. Благодаря этому увеличивается производительность на 10% и снижается заболеваемость животных на 70%.
Международный форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана 17-19 сентября. Он привлек более 20 тысяч участников, представлено 76 стран.
Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.