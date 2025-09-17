https://ria.ru/20250917/minnikhanov-2042459641.html

Четверть резидентов IT-парка Татарстана должны выйти на зарубежные рынки

17.09.2025

Четверть резидентов IT-парка Татарстана должны выйти на зарубежные рынки

Не менее четверти резидентов IT-парка Татарстана к 2030 году должны работать на зарубежных рынках, примеры успешного сотрудничества с партнерами из... РИА Новости, 17.09.2025

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

it-индустрия

КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Не менее четверти резидентов IT-парка Татарстана к 2030 году должны работать на зарубежных рынках, примеры успешного сотрудничества с партнерами из дружественных стран уже есть, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Перед нами стоит задача - к 2030 году не менее четверти резидентов IT-парка должны работать на зарубежных рынках", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного форума Kazan Digital Week. По информации главы республики, уже есть примеры сотрудничества IT-компаний из Татарстана с партнерами из дружественных стран. Например, компания "Инфоматика" поставляет турникеты и системы контроля доступа для стадионов в Катар и Таджикистан. Компания ICL реализует проекты по кибербезопасности для банков Судана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Минниханов отметил, что в Татарстане проведена масштабная работа по созданию современной цифровой инфраструктуры. В республике работают три площадки IT-парка общей площадью 105 тысяч квадратных метров, все места заняты. На площадках действуют 752 резидента, создано более 6 тысяч рабочих мест. Кроме того, в республике функционирует 24 муниципальных IT-парка. К 2030 году планируется увеличить их число до 40, что позволит создать точки роста цифровой экономики во всех районах Татарстана, сказал глава региона. Международный форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана 17-19 сентября. Он привлек более 20 тысяч участников, представлено 76 стран. Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия форума - содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве. Мероприятие проводится с 2020 года.

республика татарстан (татарстан)

2025

