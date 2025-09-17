https://ria.ru/20250917/medinskiy-2042387603.html

Мединский высказался об изучении происхождения тюркских народов на Алтае

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Изучение происхождения тюркских народов на Алтае с их последующим расселением на территории Евразии имеет не только научное, но и социальное, политическое значение, сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский на конференции "Алтай - прародина тюрков". "Алтай — это уникальное место, потому что это район, который… объединяет несколько государств… И, собственно, неопровержимые научные доказательства происхождения в этом районе тюркских народов и последующим их расселением уже по всем просторам Евразии являются предметом особого научного изучения. И сегодня имеют не только научное, но и социальное и, может быть, даже политическое значение", - отметил Мединский. Помощник президента отметил, что на конференции собрались друзья - представители Казахстана, Киргизии, России. "Это все алтайские государства", - подчеркнул Мединский. "Поэтому мы с огромным удовольствием приветствуем на этой международной конференции наших друзей, соседей, предки наши общие, они здесь жили и создавали здесь основу человеческой цивилизации", - рассказал Мединский. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".

