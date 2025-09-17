Рейтинг@Mail.ru
09:01 17.09.2025
Мединский высказался об изучении происхождения тюркских народов на Алтае
Мединский высказался об изучении происхождения тюркских народов на Алтае
республика алтай
евразия
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
российское общество "знание"
общество
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Изучение происхождения тюркских народов на Алтае с их последующим расселением на территории Евразии имеет не только научное, но и социальное, политическое значение, сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский на конференции "Алтай - прародина тюрков". "Алтай — это уникальное место, потому что это район, который… объединяет несколько государств… И, собственно, неопровержимые научные доказательства происхождения в этом районе тюркских народов и последующим их расселением уже по всем просторам Евразии являются предметом особого научного изучения. И сегодня имеют не только научное, но и социальное и, может быть, даже политическое значение", - отметил Мединский. Помощник президента отметил, что на конференции собрались друзья - представители Казахстана, Киргизии, России. "Это все алтайские государства", - подчеркнул Мединский. "Поэтому мы с огромным удовольствием приветствуем на этой международной конференции наших друзей, соседей, предки наши общие, они здесь жили и создавали здесь основу человеческой цивилизации", - рассказал Мединский. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
республика алтай
евразия
россия
республика алтай, евразия, россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, российское общество "знание", общество
Республика Алтай, Евразия, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук, Российское общество "Знание", Общество
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Изучение происхождения тюркских народов на Алтае с их последующим расселением на территории Евразии имеет не только научное, но и социальное, политическое значение, сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский на конференции "Алтай - прародина тюрков".
"Алтай — это уникальное место, потому что это район, который… объединяет несколько государств… И, собственно, неопровержимые научные доказательства происхождения в этом районе тюркских народов и последующим их расселением уже по всем просторам Евразии являются предметом особого научного изучения. И сегодня имеют не только научное, но и социальное и, может быть, даже политическое значение", - отметил Мединский.
Помощник президента отметил, что на конференции собрались друзья - представители Казахстана, Киргизии, России. "Это все алтайские государства", - подчеркнул Мединский.
"Поэтому мы с огромным удовольствием приветствуем на этой международной конференции наших друзей, соседей, предки наши общие, они здесь жили и создавали здесь основу человеческой цивилизации", - рассказал Мединский.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
Республика АлтайЕвразияРоссияВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российская академия наукРоссийское общество "Знание"Общество
 
 
