Мединский посоветовал всем прочитать книгу "Волоколамское шоссе" - РИА Новости, 17.09.2025
09:03 17.09.2025
Мединский посоветовал всем прочитать книгу "Волоколамское шоссе"
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский посоветовал всем прочитать "Волоколамское шоссе" Александра Бека и отметил, что книга научит строить отношения, дружить и будет полезна в управлении персоналом. "У нас с господином (госсоветником Казахстана Ерланом - ред.) Кариным есть общая книжка любимая. Герои этой книги трех национальностей. Русские, казахи и киргизы. Люди этих трех национальностей вместе в этой книге плечом к плечу защищают нашу общую родину", - рассказал Мединский журналистам на полях конференции "Алтай - прародина тюрков". Помощник президента отметил, что эта книга - не просто про историю или про войну. "Каждый молодой человек должен прочитать ее, потому что это лучшая книжка по управлению персоналом и мотивационному менеджменту, говоря современным языком… Александр Бек, "Волоколамское шоссе", о Панфиловской дивизии осенью 41-го года. И тогда никаких вопросов у вас про то, как строить отношения, дружить и быть вместе, не возникнет. Читайте", - подчеркнул Мединский. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке Правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский посоветовал всем прочитать "Волоколамское шоссе" Александра Бека и отметил, что книга научит строить отношения, дружить и будет полезна в управлении персоналом.
"У нас с господином (госсоветником Казахстана Ерланом - ред.) Кариным есть общая книжка любимая. Герои этой книги трех национальностей. Русские, казахи и киргизы. Люди этих трех национальностей вместе в этой книге плечом к плечу защищают нашу общую родину", - рассказал Мединский журналистам на полях конференции "Алтай - прародина тюрков".
Помощник президента отметил, что эта книга - не просто про историю или про войну.
"Каждый молодой человек должен прочитать ее, потому что это лучшая книжка по управлению персоналом и мотивационному менеджменту, говоря современным языком… Александр Бек, "Волоколамское шоссе", о Панфиловской дивизии осенью 41-го года. И тогда никаких вопросов у вас про то, как строить отношения, дружить и быть вместе, не возникнет. Читайте", - подчеркнул Мединский.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке Правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
Владимир МединскийРеспублика АлтайРоссияКазахстанРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российская академия наукРоссийское общество "Знание"Общество
 
 
