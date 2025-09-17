https://ria.ru/20250917/matkapital-2042368276.html
Глава Соцфонда рассказал, сколько россиян получили маткапитал наличными
Глава Соцфонда рассказал, сколько россиян получили маткапитал наличными - РИА Новости, 17.09.2025
Глава Соцфонда рассказал, сколько россиян получили маткапитал наличными
Средства из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей в этом году на руки получили 26 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T02:47:00+03:00
2025-09-17T02:47:00+03:00
2025-09-17T02:47:00+03:00
общество
россия
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587370_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_58875fe09bc070800fa416554ce88669.jpg
СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Средства из остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей в этом году на руки получили 26 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В этом году такие выплаты оформили 26 тысяч человек. Это те, кто не обратился вовремя, использовал основную часть средств на другие цели, а остаток в 10 тысяч рублей получил наличными", - сказал Чирков. Он уточнил, что основной пик обращений за такой выплатой пришелся на прошлый год, её получили более 170 тысяч семей. В 2024 году кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей. Средства можно получить через портал "Госуслуги", МФЦ или почту.
https://ria.ru/20250901/matkapital-2038735658.html
https://ria.ru/20250911/matkapital-2041274458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587370_751:470:2854:2048_1920x0_80_0_0_7201049f935d85b2a29e56a0a98ffb73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
Глава Соцфонда рассказал, сколько россиян получили маткапитал наличными
Чирков заявил, что 26 тысяч россиян получили выплаты из остатка маткапитала