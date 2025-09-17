https://ria.ru/20250917/manul-2042577651.html
В Ленинградском зоопарке манул Шу начал зажировку к зиме
В Ленинградском зоопарке манул Шу начал зажировку к зиме - РИА Новости, 17.09.2025
В Ленинградском зоопарке манул Шу начал зажировку к зиме
Манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку к зиме, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:42:00+03:00
2025-09-17T20:42:00+03:00
2025-09-17T20:42:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
россия
борис пиотровский
ленинградский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576338_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62771c311eabf9b4c72e55ba0fb753d1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку к зиме, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "Наш манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку. В соответствии с сезоном у него увеличился рацион: неделю назад он весил 5,2 килограмма, а теперь 5,4 килограмма", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается к декабрю. Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20250912/timofej-2041417441.html
https://ria.ru/20250910/zhaby-2040987140.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576338_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8bbecebf5b9cae4f55753a5f7e81d57c.jpg
Манул Шу из Ленинградского зоопарка
Манул Шу из Ленинградского зоопарка
2025-09-17T20:42
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, борис пиотровский, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Борис Пиотровский, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке манул Шу начал зажировку к зиме
Пиотровский: манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку к зиме