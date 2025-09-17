Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградском зоопарке манул Шу начал зажировку к зиме
20:42 17.09.2025
В Ленинградском зоопарке манул Шу начал зажировку к зиме
Манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку к зиме, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. РИА Новости, 17.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку к зиме, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "Наш манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку. В соответствии с сезоном у него увеличился рацион: неделю назад он весил 5,2 килограмма, а теперь 5,4 килограмма", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается к декабрю. Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку к зиме, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"Наш манул Шу из Ленинградского зоопарка начал зажировку. В соответствии с сезоном у него увеличился рацион: неделю назад он весил 5,2 килограмма, а теперь 5,4 килограмма", - написал он в своем Telegram-канале.
Пиотровский отметил, что период набора веса к зиме у манула начинается в сентябре и завершается к декабрю.
Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
