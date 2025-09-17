Спикер нижегородского парламента Люлин вручил автомобиль многодетной семье

https://ria.ru/20250917/lyulin-2042439280.html
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых из Дзержинска, сообщает пресс-служба регионального парламента. Семья Сусловых воспитывает девять детей – восемь дочерей и одного сына. В июле этого года родилась дочка Ева. Эстафету многодетного материнства Ирина Суслова приняла от своей мамы, которая воспитала 16 детей. В 2000-е годы их семья была самой большой в области. Старшая дочь Ирины и Александра Сусловых Дарья закончила музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас учится в Дзержинском педагогическом колледже. Другие дети активно изучают английский язык, занимаются музыкой и спортом. Как отметил спикер регионального парламента, новый девятиместный автомобиль "Соболь" станет для семьи надежным помощником в решении ежедневных задач. Благодаря ему родители смогут отвозить детей на занятия в школу, музыкальные кружки и спортивные секции, совершать совместные поездки за город или за покупками. Помимо автомобиля, Люлин привез семье и другие подарки, в том числе стиральную машину и телевизор. "Сегодня приехал в гости к своим добрым друзьям Сусловым. Отрадно, что мы смогли сделать их жизнь немного комфортнее и безопаснее. Видеть, как их глаза горят от счастья, – лучшая благодарность. Для семьи, где растут девять прекрасных детей, собственный просторный автомобиль не роскошь, а необходимость. Поэтому губернатор Глеб Никитин сразу же поддержал просьбу о его выделении семье Сусловых. Огромное спасибо главе региона и специалистам компании, которые доработали машину для перевозки пассажиров. Новое приобретение позволит семье решать множество бытовых задач", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
