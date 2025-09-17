https://ria.ru/20250917/lyulin-2042439280.html

Спикер нижегородского парламента Люлин вручил автомобиль многодетной семье

Спикер нижегородского парламента Люлин вручил автомобиль многодетной семье - РИА Новости, 17.09.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин вручил автомобиль многодетной семье

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:26:00+03:00

2025-09-17T12:26:00+03:00

2025-09-17T13:22:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042460017_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_ca7e1b37bc3d311a7c57809a73676750.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых из Дзержинска, сообщает пресс-служба регионального парламента. Семья Сусловых воспитывает девять детей – восемь дочерей и одного сына. В июле этого года родилась дочка Ева. Эстафету многодетного материнства Ирина Суслова приняла от своей мамы, которая воспитала 16 детей. В 2000-е годы их семья была самой большой в области. Старшая дочь Ирины и Александра Сусловых Дарья закончила музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас учится в Дзержинском педагогическом колледже. Другие дети активно изучают английский язык, занимаются музыкой и спортом. Как отметил спикер регионального парламента, новый девятиместный автомобиль "Соболь" станет для семьи надежным помощником в решении ежедневных задач. Благодаря ему родители смогут отвозить детей на занятия в школу, музыкальные кружки и спортивные секции, совершать совместные поездки за город или за покупками. Помимо автомобиля, Люлин привез семье и другие подарки, в том числе стиральную машину и телевизор. "Сегодня приехал в гости к своим добрым друзьям Сусловым. Отрадно, что мы смогли сделать их жизнь немного комфортнее и безопаснее. Видеть, как их глаза горят от счастья, – лучшая благодарность. Для семьи, где растут девять прекрасных детей, собственный просторный автомобиль не роскошь, а необходимость. Поэтому губернатор Глеб Никитин сразу же поддержал просьбу о его выделении семье Сусловых. Огромное спасибо главе региона и специалистам компании, которые доработали машину для перевозки пассажиров. Новое приобретение позволит семье решать множество бытовых задач", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

https://ria.ru/20250912/nastavnik-2041471293.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)