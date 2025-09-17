Спикер нижегородского парламента Люлин вручил автомобиль многодетной семье

Рейтинг@Mail.ru
Нижегородская область
 
12:26 17.09.2025 (обновлено: 13:22 17.09.2025)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых из Дзержинска, сообщает пресс-служба регионального парламента. Семья Сусловых воспитывает девять детей – восемь дочерей и одного сына. В июле этого года родилась дочка Ева. Эстафету многодетного материнства Ирина Суслова приняла от своей мамы, которая воспитала 16 детей. В 2000-е годы их семья была самой большой в области. Старшая дочь Ирины и Александра Сусловых Дарья закончила музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас учится в Дзержинском педагогическом колледже. Другие дети активно изучают английский язык, занимаются музыкой и спортом. Как отметил спикер регионального парламента, новый девятиместный автомобиль "Соболь" станет для семьи надежным помощником в решении ежедневных задач. Благодаря ему родители смогут отвозить детей на занятия в школу, музыкальные кружки и спортивные секции, совершать совместные поездки за город или за покупками. Помимо автомобиля, Люлин привез семье и другие подарки, в том числе стиральную машину и телевизор. "Сегодня приехал в гости к своим добрым друзьям Сусловым. Отрадно, что мы смогли сделать их жизнь немного комфортнее и безопаснее. Видеть, как их глаза горят от счастья, – лучшая благодарность. Для семьи, где растут девять прекрасных детей, собственный просторный автомобиль не роскошь, а необходимость. Поэтому губернатор Глеб Никитин сразу же поддержал просьбу о его выделении семье Сусловых. Огромное спасибо главе региона и специалистам компании, которые доработали машину для перевозки пассажиров. Новое приобретение позволит семье решать множество бытовых задач", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых из Дзержинска
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля Соболь многодетной семье Сусловых из Дзержинска - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых из Дзержинска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля "Соболь" многодетной семье Сусловых из Дзержинска, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Семья Сусловых воспитывает девять детей – восемь дочерей и одного сына. В июле этого года родилась дочка Ева. Эстафету многодетного материнства Ирина Суслова приняла от своей мамы, которая воспитала 16 детей. В 2000-е годы их семья была самой большой в области. Старшая дочь Ирины и Александра Сусловых Дарья закончила музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас учится в Дзержинском педагогическом колледже. Другие дети активно изучают английский язык, занимаются музыкой и спортом.
Как отметил спикер регионального парламента, новый девятиместный автомобиль "Соболь" станет для семьи надежным помощником в решении ежедневных задач. Благодаря ему родители смогут отвозить детей на занятия в школу, музыкальные кружки и спортивные секции, совершать совместные поездки за город или за покупками. Помимо автомобиля, Люлин привез семье и другие подарки, в том числе стиральную машину и телевизор.
"Сегодня приехал в гости к своим добрым друзьям Сусловым. Отрадно, что мы смогли сделать их жизнь немного комфортнее и безопаснее. Видеть, как их глаза горят от счастья, – лучшая благодарность. Для семьи, где растут девять прекрасных детей, собственный просторный автомобиль не роскошь, а необходимость. Поэтому губернатор Глеб Никитин сразу же поддержал просьбу о его выделении семье Сусловых. Огромное спасибо главе региона и специалистам компании, которые доработали машину для перевозки пассажиров. Новое приобретение позволит семье решать множество бытовых задач", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
