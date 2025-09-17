Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал не молчать о "тяжелом следе" польской власти в Белоруссии - РИА Новости, 17.09.2025
15:49 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/lukashenko-2042510102.html
Лукашенко призвал не молчать о "тяжелом следе" польской власти в Белоруссии
2025-09-17T15:49:00+03:00
2025-09-17T15:49:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает не молчать и рассказывать о том, какой тяжелый след оставила польская власть на белорусских землях с 1921 по 1939 годы. Как сообщило агентство Белта, Лукашенко выступил с таким заявлением на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной отмечаемому в Белоруссии Дню народного единства. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию 17 сентября 1939 года, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился. "Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Белоруссии и Польши - ред.), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты... Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге выработали ту политику, которую сегодня имеем", - сказал Лукашенко. Поэтому, по его мнению, надо больше рассказывать предысторию похода Красной Армии. "Рассказывать, прервав годы молчания, о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей советской республики. Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, нужно говорить и о том, что жители Западной Белоруссии были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, национальные элиты и священники преследовались.
белоруссия
польша
в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает не молчать и рассказывать о том, какой тяжелый след оставила польская власть на белорусских землях с 1921 по 1939 годы.
Как сообщило агентство Белта, Лукашенко выступил с таким заявлением на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной отмечаемому в Белоруссии Дню народного единства. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию 17 сентября 1939 года, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился.
"Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Белоруссии и Польши - ред.), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты... Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге выработали ту политику, которую сегодня имеем", - сказал Лукашенко.
Поэтому, по его мнению, надо больше рассказывать предысторию похода Красной Армии. "Рассказывать, прервав годы молчания, о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей советской республики. Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, нужно говорить и о том, что жители Западной Белоруссии были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, национальные элиты и священники преследовались.
В миреБелоруссияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
