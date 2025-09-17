https://ria.ru/20250917/london-2042570864.html

В Лондоне проходит митинг против приезда Трампа

2025-09-17T19:48:00+03:00

2025-09-17T19:48:00+03:00

2025-09-17T21:43:00+03:00

ЛОНДОН, 17 сен — РИА Новости. Демонстранты проводят массовый митинг в Лондоне против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим сторонники коалиции "Стоп Трамп" прошли маршем от Портленд-плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си до Парламентской площади. Сообщений об инцидентах не поступало. В 17:00 по местному времени (19:00 мск) начался митинг с живой музыкой на сцене и выступлениями активистов и политиков. Перед началом выступлений организаторы забросили в толпу большой мяч с известным сатирическим изображением из мемов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Таким образом было компенсировано отсутствие огромного воздушного шара, изображающего Трампа в виде недовольного младенца. Демонстранты скандируют: "Скажем громко, скажем четко: Дональду Трампу здесь не рады!" Марш сопровождает полиция, переулки по маршруту шествия перегорожены машинами ведомства, с неба толпу мониторит вертолет. Об инцидентах не сообщалось.Манифестанты несут плакаты с надписями "Долой Трампа" (dump Trump), "Нет расизму, нет Трампу", "Стоп Трамп", "Долой ядерные бомбы Трампа" (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), "Остановим геноцид в Газе", а также с сатирическими изображениями американского президента в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Демонстрацию сопровождают барабанщики.Спикеры осуждают не только Трампа, но и бизнесмена Илона Маска, британского правого активиста Томми Робинсона и главу популистской партии Reform UK Найджела Фаража. Американский лидер прибыл в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый состоялся в 2019 году. В день прибытия противники президента США уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трамп. Ранее организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых. В среду в коалиции "Стоп Трамп" заявили, что не согласны с выкатом красной дорожки для "авторитарного лидера". Поскольку Трамп находится в Виндзоре, шествие в центре Лондона он не видит. При этом британские СМИ ранее предположили, что, поскольку американский лидер активно следит за событиями и высказываниями в свой адрес, он с высокой вероятностью осведомлен об акции. Как сообщала газета The Washington Post, маршрут поездки президента США в Великобританию продуман таким образом, чтобы избежать протеста. Газета напоминает, что во время своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика. Карл III принимает чету Трамп в Виндзорском замке 17 и 18 сентября. В среду там проходит банкет в торжественной обстановке. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

